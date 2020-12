Frente Amplio selló alianza con el PC y regionalistas de cara a la elección de constituyentes

El Frente Amplio selló su alianza con el Partido Comunista y el Partido Regionalista Verde Social de cara a las elecciones de los constituyentes de abril del 2021.

Los acercamientos se habían realizado durante semanas, pero hoy se formalizó el acuerdo y el PC busca ampliar la alianza para la elección de alcaldes y gobernadores regionales.

En la reunión estuvieron presentes el presidente del PC, Guillermo Teillier; el presidente de Comunes, Jorge Ramírez; la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez; y la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano.

El timonel del PC manifestó que "esto está siendo extensivo a los movimientos sociales, tanto sindicales, como vecinales, de la cultura, del arte y van a haber reuniones también con mesa social y con todas estas organizaciones que van a ser invitadas, pero no solo a conversar del programa, sino que también para ver qué perspectiva hay que tener una lista única de constituyentes".

Jorge Ramírez, en tanto, planteó que "hemos concordado con Chile Digno la necesidad de efectivamente abrir esta lista constituyente a ese mundo, para transformar además esta lista en la más votada de la oposición, que es la búsqueda a la que aspiramos... Una lista de mayoría y (...) abierta a todas aquellas fuerzas de cambio y transformación que entiendan la necesidad de construir una lista transformadora y mayoritariamente ciudadana".

El pacto incluye a independientes y movimientos sociales, además de algunos principios programáticos.

ELIZALDE LLAMA A LA UNIDAD

El resto de las fuerzas opositoras, sin la DC, hicieron un llamado a la unidad, a agotar todos los caminos para evitar la dispersión y, que con ello, se esfume la posibilidad del quorum de dos tercios a favor del oficialismo, asumiendo que Chile Vamos intenta llegar a un acuerdo con el Partido Republicano.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, indicó que "este no es un tema de si es posible o no la unidad, la unidad es imprescindible. Por tanto, nosotros no vamos a descansar hasta las 24 horas del día 11 de enero por establecer una lista unitaria".

"Las consecuencias en caso contrario van a ser lamentables. La Convención Constitución es el hito político más relevante de las últimas décadas y que va a tener efectos por las próximas décadas... Las próximas elecciones, por cierto, se pueden analizar con una mirada distinta".