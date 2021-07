Gobierno critica a la Convención por no establecer mecanismo para el presupuesto

El Gobierno advirtió que tiene dificultades para ejecutar el presupuesto designado para la Convención Constitucional y acusó falta de planificación desde el órgano constituyente, ya que es el encargado de dar las instrucciones al Ejecutivo en esta materia.

El pasado jueves, la secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, Catalina Parot, y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, acudieron a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior del órgano constituyente para exponer sobre los gastos efectuados para el trabajo de los convencionales, ya que es el Gobierno quien entrega apoyo financiero, técnico y administrativo.

En dicha instancia, de acuerdo a información de El Mercurio, Pavez señaló que "le hemos pedido a esta comisión que nos ayude a tener una mejor coordinación, mejor eficiencia en el gasto, para atender todas las necesidades de los constituyentes", ya que desde La Moneda acusaron dificultades para lograr ejecutar el presupuesto y que están funcionando de manera poco eficiente.

Desde el Gobierno argumentaron que se debería a que la Ley de Presupuestos determina la obligación de la Convención de establecer órganos que administren los recursos y eso no se ha creado; seguido por compras mal hechas y en poco tiempo, por lo que se dificulta planificar el presupuesto.

De hecho, en un oficio con fecha 21 de julio y dirigido a Pavez, sostiene que "la Convención está en pleno proceso de configurar su orgánica de funcionamiento, y por ello, la planificación de actividades de mediano plazo ha sido compleja".

Aún así, ha sido lenta la coordinación entre el Ejecutivo y la Convención, ya que se ha solicitado desde el Gobierno "entablar formalmente instancias de coordinación administrativa, respecto a la ejecución del presupuesto", según consta un oficio del 9 de julio, pero que ésta solicitud no ha sido respondida, todo esto en medio de acusaciones de gastos "excesivos" por parte del Ejecutivo.

"Si nosotros estamos gastando esa plata es porque no tenemos una instrucción distinta. Tenemos una instrucción que es mantener el estándar de la primera semana", respondieron desde La Moneda, pero criticaron que no se fijan instrucciones claras y que se ha utilizado el dinero en almuerzos -por ejemplo- que no están contemplados y que ha debido usar recursos del presupuesto destinado a "Bienes y Servicios".

La alimentación, los traslados, los pasajes en avión y otras solicitudes, como test de antígenos, deberían ser parte de las asignaciones, recursos que solo se pueden ocupar una vez que exista un reglamento, según quedó consignado en la Constitución. Los de Bienes y Servicios, en cambio, "serán ejecutados a la sola solicitud del órgano que el reglamento de la Convención determine o de su presidente, mientras no se dicte dicho reglamento".