Martín Arrau: "Hoy la Convención sabe que no hay posibilidad de ampliar plazos ni de plebiscitos dirimentes"

El constituyente por el Distrito 9 -Región del Ñuble- Martín Arrau (UDI), quien apoyó abiertamente al candidato presidencial José Antonio Kast, señaló que la Convención Constitucional "ya sabe que es muy mínima la posibilidad de ampliar los plazos" para la redacción de la nueva Constitución.

De acuerdo a los últimos resultados de los comicios, Chile Vamos tendría más del 40 por ciento de participación de la Cámara de Diputados, mientras que llegará hasta un 50 por ciento en el Senado. Debido a esto, Arrau indicó que "la Convención ya sabe que no hay posibilidad, o es muy mínima, la posibilidad de ampliar los plazos. La Convención ya sabe que sus plebiscitos dirimentes, que vulneran los dos tercios y las normas constitucionales, tienen una posibilidad muy baja de sobrevivir".

"La Convención el mensaje que ha recibido es 'hagan la pega, dedíquense a redactar la propuesta constitucional y no a colegislar o darle instrucciones al Ejecutivo', me imagino que todos los chilenos que encuentren que la propuesta eventual que haya no le satisface o le hace mal al país, van a apoyar una campaña del rechazo", agregó.

Por su parte, el constituyente comunista Marcos Barraza recalcó que "en ningún caso la Convención se pone en riesgo exista o no exista plebiscito dirimente", en respuesta a Arrau, sin embargo, subrayó que "un eventual triunfo de Kast sería una amenaza para el proceso constituyente".

"La idea fuerza de que la Convención se defiende, implica que también los constituyentes defiendan la Convención teniendo claridad de que hace la diferencia un gobierno de Gabriel Boric versus uno de ultraderecha y, en ese sentido, apoyar con toda la energía su candidatura en esta segunda vuelta", recalcó.

MESA DE LA CONVENCIÓN: NO NOS CORRESPONDE ANALIZAR RESULTADOS ELECTORALES

A través de una declaración pública, la mesa directiva de la Convención felicitó a las autoridades electas en la última jornada y aseguraron que "confiamos en ellos y en su compromiso con la Convención Constitucional. Creemos firmemente en la democracia".

Además, congratularon a los candidatos presidenciales electos y que pasarán a la segunda vuelta, Gabriel Boric y José Antonio Kast, y sostuvieron que "para Chile, es muy importante contar con su compromiso en esta enorme labor que es escribir la Carta Magna que guiará nuestros destinos por las próximas décadas" y que garantice la "paz social erradicando cualquier forma de desigualdad y violencia".

En tanto, destacaron que "no nos corresponde analizar resultados electorales" y que este organismo "no responde a una contingencia específica", sino que enfocarse en la redacción de la Convención, por lo que aseguraron que están comprometidos en "seguir adelante con nuestro cometido".

Declaración de la Convención:" No nos corresponde analizar resultados electorales: la CC no responde a una contingencia específica. No obstante, por supuesto que reflexionamos sobre lo que la ciudadanía manifiesta y nos comprometemos a seguir adelante con

nuestro cometido". — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 22, 2021

LONCON: NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE ACOMPAÑE ESTE PROCESO

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, publicó en sus redes sociales su reflexión tras la elecciones de este domingo, valorando la participación de la ciudadanía, y señalando que el organismo constituyente "se ha erguido para plasmar los anhelos que por años clamó Chile" y que, debido a esto, "es importante defender la Convención, y hay que hacer correr la voz por todos los territorios".

"Ese es el desafío más urgente", añadió, y dijo que la Convención "es el mayor camino democrático para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Necesitamos un gobierno que acompañe este proceso de sana y pacífica convivencia y que se comprometa en el respeto de los derechos humanos".