Pleno rechazó todos los artículos de segunda propuesta sobre derechos de pueblos originarios

En una situación inédita, el pleno de la Convención Constitucional rechazó todos los artículos de la segunda propuesta de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Originarios.

La presentación, que se votó durante este jueves, constaba de 13 artículos, ninguno de los cuales logró el quórum necesario para pasar al borrador de la nueva Constitución.

El convencional Wilfredo Bacian, del pueblo Quechua, dijo que "es lamentable que hoy día este pleno nos haya dado con la puerta en la cara, al negarnos aquellos articulados que, sin hacer mucho daño, significaban mucho para nuestros territorios y nuestros pueblos".

"Creo que el sentimiento que hoy día me embarga como coordinador de la comisión es de frustración, de impotencia", añadió.

Por su parte, Isabel Godoy, del pueblo Colla, sostuvo que "lo que molesta es cuando te pegan en la espalda y te dicen amigo y después te pegan la puñalada por detrás. PS, Frente Amplio, INN, la ex Concertación, todos ellos y yo por lo menos no estoy sorprendida, estoy sí molesta, no lo voy a negar, por la hipocresía".

"Ellos hoy día llegaron con una posición ya acordada en sus colectivos y votar en contra o bien abstenerse, como lo hacen los cobardes cuando quieren que un artículo se caiga", lamentó.

El pleno rechazó todos los artículos de la 2da propuesta de la comisión sobre derechos de los pueblos originarios.



Convencionales de la UDI y del Partido Republicano decidieron no votar, pues no le reconocen legitimidad a la consulta indígena de la cual surgieron las propuestas. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 12, 2022

Los convencionales de la UDI y del Partido Republicano decidieron no votar ninguno de estos artículos, ya que no reconocen la legitimidad del proceso de consulta indígena desde donde surgieron estas propuestas.

Eduardo Cretton (UDI) recalcó que "para nosotros este informe no tiene ninguna validez porque proviene de una consulta indígena mal hecha, en la cual participó menos del 1 por ciento del padrón. Por eso es que como bancada hemos decidido no votarlo, porque no estamos dispuestos a validar un proceso viciado como este.

En paralelo, Katerine Montealegre (UDI) indicó que "creo que nuestro creador nos hizo iguales, dignos y merecedores de los mismos derechos inalienables, no seré cómplice ni autora de una Constitución indigenista, que implanta el comunismo ni el separatismo en Chile".