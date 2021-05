Politólogo apunta que "falta de información y desesperanza estructural" merman votación en sectores más pobres

La jornada de votación del día sábado en la Región Metropolitana mostró una vez más que las comunas más acomodadas son las que tienen mayor porcentaje de participación: La lista la lideró Vitacura con 41,31% de su padrón electoral en el primer día. Luego aparecen Lo Barnechea, con 36,21%; y Las Condes con 34,25%.

Las comunas con menos participación de la capital fueron La Pintana con 13,69%, San Bernardo con 15,32% y Cerro Navia con 15,33%.

[En vivo] Analista Claudio Fuentes y brecha de sufragio en la RM: Este diferencial es lamentable para una sociedad que está tan deseosa de participación, pero los niveles socioeconómicos son determinantes en la participación #CooperativaElecciones https://t.co/8lvkKGTapb — Cooperativa (@Cooperativa) May 16, 2021

En ese marco, el politólogo Claudio Fuentes expuso en Cooperativa que "todos los estudios, en todas partes del mundo, aquí y en la 'quebrada del ají' (señalan que) la gente que tiene más educación y nivel socioeconómico más alto, que en Chile está asociado a más acceso a la educación, tiende a tener más consciencia cívica, está más interesada en la política, y además los temas les afectan más los intereses económicos, y genera un interés mayor por participar".

Al contrario, "en los sectores socioeconómicos más bajos ¿cuál es el problema? Primero, falta de información; segundo, si bien hay interés en la política, existe una sensación de que vote o no vote mi vida seguirá igual. Esa sensación te genera un desinterés estructural (...) ahí hay desesperanza estructural, desafección del sistema, que ya no hay un interés, porque no se concibe la relevancia de ir a votar".

Para Fuentes, es una realidad "lamentable para un sociedad que está tan deseosa de participación, sin embargo los niveles socioeconómico son determinantes".

Ante esa brecha, faltó que las autoridades impulsaran una "campaña comunicacional mucho más dirigida a sectores socioeconómicos medios-bajos, porque sabemos que ellos votan menos", criticó el académico de la Universidad Diego Portales.