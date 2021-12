Los constituyentes Patricia Politzer y Benito Baranda, miembros del colectivo Independientes No Neutrales, rechazaron en El Primer Café la posibilidad de que la nueva mesa de la Convención, que se elige el próximo martes 4 de enero, sea encabezada por el Frente Amplio. La periodista y el sicólogo apuntaron a la inconveniencia de que la instancia aparezca, a ojos de la opinión pública, liderada por las mismas fuerzas que llegarán en marzo al Poder Ejecutivo acompañando a Gabriel Boric. "La gente puede pensar que llegar al poder dentro de la Convención va a hacer que el programa de Gobierno del Presidente se transforme en Constitución, lo que no es así", dijo el ex director del Hogar de Cristo, y agregó: "La sospecha no la tengo yo, pues yo estoy dentro de la Convención, pero la ciudadanía puede tenerla y hay que tratar de aminorar todos esos espacios que pueden generarnos después fragilidad para el Plebiscito de salida". "Se ve mejor que la cabeza de la Convención no sea del mismo sector político del nuevo Gobierno", coincidió Politzer, quien aspira, precisamente, a suceder a Elisa Loncon en la presidencia del órgano constituyente.

