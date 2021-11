Por espacios físicos para Convención: Rincón reprochó a Baranda, que trató al Senado de "gigante egoísta"

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), reprochó este jueves al convencional Benito Baranda (Independientes no Neutrales), quien trató a la Cámara Alta de "gigante egoísta" por, presuntamente, no ceder los espacios que utilizaba en el edificio del Congreso en Santiago a fin de que sean dispuestos para el trabajo del órgano constituyente.

El tema de los espacios volvió a surgir hoy en el inicio de la sesión del pleno de la Constituyente. En esa instancia, Baranda, aludiendo al cuento del escritor Oscar Wilde, emplazó: "Decirle al 'gigante egoísta' del Senado, que trabaja en Valparaíso, que tiene sus oficinas en Valparaíso y vacía las oficinas en Santiago, que por el bien de Chile y de esta Convención suelte las oficinas que son de propiedad de la ciudadanía".

"Ya basta de esta humillación contra la Convención", fustigó, palabras que también publicó en redes sociales.

Desde el Senado, Rincón leyó ante la prensa un mensaje de Whatsapp que le envió a un convencional, cuyo nombre no mencionó, en el cual responde a la crítica de Baranda.

"Me dicen que somos el 'Gigante Egoísta'. No sé si sabes que desde que asumí hemos facilitado todos y cada uno de los espacios que nos han solicitado. De hecho, te debiera haber llegado copia de todo a tu correo. Lo increíble es que conociéndome y teniendo mi teléfono algunos no me llamen para preguntarme qué ha ocurrido y si es cierto o no lo que se dice. En fin, debe ser un tema de conectividad", sostuvo la jefa de la Cámara Alta.

Según supo Cooperativa, el problema actual no es de autorización para ocupar esas dependencias, sino que de habilitación para que puedan ser utilizadas para el trabajo de la Convención Constitucional.