Andrés Zaldívar: Las generaciones nuevas tienen la obligación de abrir caminos

El expresidente de la Democracia Cristiana y expresidente del Senado Andrés Zaldívar se refirió a la coyuntura política y el debate público, en medio de la cena en su honor organizada por la falange.

Bajo la consigna "Andrés nos une", la Democracia Cristiana se reunió en el estadio del Banco Central, en la comuna de La Reina, para realizar una cena en honor al histórico referente de la colectividad y exministro del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet.

"Para mí una sorpresa, pero sabía que estaban detrás de esto un grupo de amigos que querían volver a reunirse. Aquí estoy yo, bueno, con algunos años más, pero con mucha esperanza y con mucha fuerza", señaló el histórico otrora presidente de la Cámara Alta, senador por casi 25 años y exdiputado.

Asimismo, aseveró que "puedo dar más bien mi opinión y ayudar, pero esto ya era para las generaciones nuevas. Ellos tienen la obligación, la misma que tuvimos nosotros cuando Frei nos convocó a la Marcha de la Patria Joven. Fuimos capaces de abrir camino".

"La verdad es que esto es un encuentro de amigos, de personas que hemos pensado siempre muy bien que tenemos un proyecto de idea", concluyó.

El último cargo político de Zaldívar en el Congreso fue entre 2018 y 2022, cuando tras una votación interna del Senado se aprobó su nombramiento como presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias en el Congreso Nacional.

Son alrededor de 350 personas las que asistieron a la ceremonia, quienes señalaron ser una demostraron de la transversalidad y unión que representa la figura de Zaldívar. El evento contó con un acto musical de Fernando Ubiergo.