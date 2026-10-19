DC recordó el 18-O pidiendo "un Chile justo y próspero para todos"

A través de una declaración pública, la Democracia Cristiana dijo que a siete años del 18-O "ya es tiempo de transformar ese desencanto en esperanza. Ya es tiempo de hacernos cargo de nuestras deudas sociales".

"Por esta razón principal, reiteramos el llamado para concretar el acuerdo pendiente por hacer de Chile un país próspero y desarrollado sin excluir y dejar a nadie atrás. Ese es el verdadero desarrollo para un país que se compromete con un futuro compartido", expresó el partido.

El 18 de octubre marca una fecha en que, "tras varios días de movilizaciones, especialmente de estudiantes protestando por el alza de 30 pesos en el costo de la movilización pública, se generaran protestas masivas a lo largo y ancho del país. En algunos lugares, especialmente de la RM, éstas fueron de carácter particularmente violentas. Hasta hoy, los responsables intelectuales y materiales de aquellos hechos de violencia no han sido identificados por las policías y fiscalías, violencia que no tuvo inspiración y objetivo político, sino que obedeció al simple aprovechamiento del momento para cometer vulgares actos delictuales como robos, asaltos y narcotráfico".

"Sin duda, todos esos actos de violencia son repudiables. Como Democracia Cristiana reiteramos la convicción que no existe razón que justifique la quema de mobiliario público, negocios de barrio o iglesias", dijo la tienda, que también enfatizó que "no olvidamos que en esos días muchos demócratas cristianos se manifestaron en las calles. Sin piedras, ni molotov, ni rabia. Solo ansias de justicia y de menos desigualdad para un mejor futuro para nuestros hijos, nietos y los que vendrán".

Para la colectividad, "tenemos que recordar que Carabineros y las Fuerzas de Orden existen para cuidar a todas las personas, y el país entero las sostiene con ese propósito. Por eso no podemos pasar por alto que algunos de sus integrantes actuaron con violencia y abuso de poder, apartándose de su misión. Reconocerlo es también reconocer a quienes cumplen su deber con integridad, y es la manera para que estas instituciones merezcan confianza".

"Aquellos hechos de violencia no pueden hacernos olvidar lo de fondo. El pueblo chileno, de forma masiva y pacífica, fue capaz de expresar su molestia. El 18 de octubre fue una jornada que comenzó con movilizaciones masivas, pero a esa jornada siguieron días de masivas marchas en diversas ciudades por todo el país. Ahí están las imágenes y las pancartas con los mensajes alusivos rechazando el statu quo en el sistema previsional, reclamando por el sistema educacional, la salud, la vivienda, la violencia de género y el avance de 'la modernidad' afectando el medio ambiente", indica el texto.

Por ello, "con honestidad, muchos de esos temas siguen teniendo vigencia en la agenda pública de hoy porque no hemos vuelto a discutir una estrategia de desarrollo que haga una síntesis eficaz entre crecimiento económico y justicia social que sostenga un desarrollo centrado en las personas y sus comunidades. Esas manifestaciones fueron de una ciudadanía que anhelaba (y anhela) vivir en una sociedad con mayor equidad y oportunidades para todos".

"Como PDC buscamos explicaciones a ese momento de la historia de Chile, que vaya más allá de la sola condena a los hechos de violencia, que existieron y que rechazamos como la mayoría que quería expresarse sin agredir, ni destrozar, pero que no pueden esconder el malestar ciudadano por una sociedad que aceptaba el abuso en asuntos fundamentales. En la actualidad, un nuevo gobierno de derecha, esta vez más ortodoxo y radical, tiene sumido a los chilenos en la desesperanza y en la angustia vital de sobrellevar el día a día. Por ello, es tiempo de reflexionar en profundidad ese malestar que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de Santiago y regiones realizaron en octubre del 2019. Fue una manifestación nacida a partir de la convicción por tener un país más justo", remata la declaración.