A pesar de que respaldó a la actual carta presidencial de la DC, Ximena Rincón, en su primaria interna, la candidata a la Constituyente de la Falange Laura Albornoz expuso en El Primer Café su apertura a una opción de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, algo que tanto la directiva como la propia legisladora han descartado. Según la ex ministra, en la antesala de la esperada proclamación de Rincón, y "ante la eventualidad del surgimiento de una candidatura que convoque de mejor forma a los chilenos y chilenas, la verdad es que como militante no me cierro". Aunque esta es su visión personal, Albornoz añadió que "me imagino que Fuad (Chahín) y la propia Yasna, tanto como Ximena, tendrán que reflexionar qué es lo mejor para el país y para el conglomerado".

LEER ARTICULO COMPLETO