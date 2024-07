Durán descartó que delegación presidencial sea "un trampolín" para otro cargo

El nuevo delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, descartó en Cooperativa que su designación sea un "trampolín" para otro cargo y dio por superada la polémica por su uso de una polera con el perro "Matapacos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exalcalde de Independencia, dijo que "respecto del trampolín está completamente descartado, la verdad es que yo esta decisión la he tomado porque con mucho orgullo me ha solicitado esta tarea el Presidente de la República y en segundo lugar porque este es el gran desafío del país y de la Región Metropolitana, cual es garantizar mayores niveles de seguridad para la población y vamos a trabajar con mucha fuerza en ese desafío".

Sobre la posibilidad de postular a otro cargo, Durán dijo que "por supuesto que no, sería una falta de seriedad de mi parte y créanme que esta decisión yo la he tomado no pensando en mí, sino pensando en los desafíos colectivos que tenemos como gobierno y como una coalición que ha tenido un compromiso férreo con la seguridad".

Al ser consultado sobre una imagen en la que aparece con una polera del perro "Matapacos", la autoridad regional replicó que "hoy día no me la pondría de nuevo, por supuesto, porque no tiene ningún contexto, y respecto de lo que ocurrió en ese momento, esta es una actividad al aire libre del Apruebo, una polera que no tiene ninguna expresión ofensiva respecto de ninguna institución ni persona".

"Dado la polémica que se generó, yo tuve una inmediata comunicación, conversación con el alto mando de Carabineros y ha sido una extraordinaria conversación que dio por superado este episodio y además como alcalde, en mis 12 años, he tenido trabajo colaborativo con las policías y Fiscalía de extraordinaria profundidad", destacó.