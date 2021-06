Claudio Orrego: Miro con orgullo la transición, pero no soy ciego a la desigualdad

El candidato de Unidad Constituyente a la Gobernación Metropolitana, Claudio Orrego (DC), abordó las críticas de su rival, Karina Oliva (Frente Amplio), quien lo apuntó como representante de los "defensores de los últimos 30 años" de transición democrática, periodo en tela de juicio desde el estallido social.

"Soy de las personas que miran con mucho orgullo la transición a la democracia chilena, la manera pacífica como se hizo y cómo fuimos reconstruyendo la convivencia democrática, y también por supuesto instituciones y la reducción de la pobreza. Ahora, ese orgullo tampoco me hace ser ciego a problemáticas de desigualdad que se fueron acrecentando con el tiempo", expuso en El Diario de Cooperativa.

El ex intendente metropolitano aseguró reconocer que en ese tiempo se consolidaron problemas como el "doble trato, un abuso que no fuimos capaces de atajar a tiempo, y que fue generando un malestar acumulado".

"Uno no tiene por qué irse a ninguno de los dos extremos: yo no creo que todo lo que haya pasado en los últimos 30 años sea malo, ni tampoco creo que todo haya sido bueno. Creo que uno perfectamente puede tener una mirada ponderada al respecto", planteó.

Por otro lado, Orrego remarcó que lo que disputa con Oliva "es una elección territorial, no es un plebiscito nacional sobre tales o cuales autoridades, o mucho menos una primaria presidencial, como ha querido presentarse", arguyendo que en el debate debería primar la situación de la región que ambos pretenden gobernar.

"OLIVA NO ENTIENDE LA NATURALEZA DEL CARGO"

"La Región Metropolitana está pasando por problemas súper agudos: somos la región con más desempleo, la más desigual, tenemos grandes problemas hídricos en las zonas rurales, tenemos un problema de delincuencia agudizado. Entonces cuando tienes este nivel de problemas graves, querer transformar esto en una pelea política nacional, a mi juicio, no solamente demuestra que no se entiende la naturaleza del cargo, sino que también de alguna manera se ignoran las necesidades de la ciudadanía", acusó.

Incluso, dijo creer que la frenteamplista "tiene una imagen de un cargo muy parlamentario, de mucho debate político, y éste es un cargo bien ejecutivo, que supone conocer no solamente el territorio (...) sino que la realidad de la región. (Hay que) tener propuestas que sean coherentes con las facultades del cargo: yo no puedo proponer un tren a Valparaíso si apenas puedo hacerme cargo de las ciclovías de Santiago".

Por eso, el candidato de la ex Concertación se mostró convencido de que reunirá más apoyos en la segunda vuelta del domingo: "cada una de estas intervenciones (de Oliva) fue demostrando que, más allá del slogan de 'los 30 años', no había mucha solvencia del punto de vista de lo que se quiere hacer".

"Yo he hablado con hechos: la gente sabe lo que hice como alcalde en Peñalolén y como intendente, por eso es que cuando se dicen falsedades, como que 'Orrego trabaja solo para los ricos', es cosa de que empiece a enumerar dónde están los parques que hicimos en la región -Cerro Navia, Pudahuel, La Pintana, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, Renca- para que la gente se dé cuenta de que eso es una falsedad", insistió.

Al cierre, afirmó que los votantes también saben que "cuando Orrego ha estado en estos cargos, hace la pega, y eso al final del día, más allá de las simpatías personales o partidarias, es algo que a la gente le hace sentido".

"La gente es la que decidiría si confía en mí"

Sobre los dichos de Orrego, la candidata del Frente Amplio a la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva (Comunes), aseguró que su contrincante solo ha hablado mal de ella durante la campaña por el puesto, por lo que señaló que "no amerita responder".

"Lo lamentable de la campaña de Claudio (Orrego) es que ha hecho solo hablando mal de mí, creo que no es la forma, no amerita ni siquiera analizar lo que dijo, lo que no dijo, porque definitivamente creo que a la gente no le interesa", puntualizó Oliva.

En la misma línea, indicó que la gente es la que "tiene que decidir si yo sé hacerlo, si no sé hacerlo, si confían o no en mí", y que su sector es un "proyecto político, no sólo un programa o un proyecto político".

"No somos el proyecto político que va a defender, como dijo el senador Chahuán, no somos el rostro y la alternativa para defender y seguir arrastrando el modelo de los últimos 30 años", afirmó la candidata.