Orrego por apoyo de la centroderecha: Lo dijimos y cumplimos, no tocamos la puerta de ningún partido

El candidato de Unidad Constituyente a la Gobernación Metropolitana, Claudio Orrego (DC), le respondió a su contrincante del Frente Amplio, Karina Oliva, quien lo criticó por haber sido respaldado por personeros de derecha, a lo que él respondió que "no tocamos la puerta de ningún partido".

Oliva señaló esta jornada en Cooperativa que Orrego recibió el apoyo de tres candidatos presidenciales de Chile Vamos durante la campaña por la segunda vuelta, sin embargo, aunque dijo que "no lo he cuestionado", sí apuntó que "el sector que hoy día apoya a Claudio Orrego, lo busque o no lo busque, es la defensa de los últimos 30 años".

Aún así, Orrego descartó haber recurrido a Chile Vamos por apoyo y explicó que "lo dijimos y cumplimos, que no tocamos la puerta de ningún partido, ni hablamos con ningún candidato. El único acuerdo que ha habido ha sido el de Karina Oliva con (Pablo) Maltés y hartos problemas que le ha traído", haciendo referencia al apoyo que obtuvo por parte del ex candidato a gobernador por el Partido Humanista, lo que incluso fue rechazado en su propio sector.

"Hemos sido de una sola línea en primera y segunda vuelta: le hemos hablado a la gente. Ahora en segunda vuelta, a todas las personas que votaron por (Nathalie) Joignant, por (Pablo) Maltés, por (Catalina) Parot, que no tenían un candidato para segunda vuelta, le hemos pedido que nos den su apoyo, porque creemos tener el mejor proyecto para la región", agregó.

Y, respecto al apoyo de personeros de derecha, Orrego sostuvo que "recibimos los apoyos de personas muy diversas, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, porque nuestra propuesta es transparente, está disponible para todos, y el que confíe que somos una buena alternativa, que nos apoye".

Este domingo 13 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de gobernadores regionales en 13 regiones de nuestro país.