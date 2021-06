Karina Oliva: Quienes apoyan a Orrego defienden lo hecho en estos 30 años; esa es nuestra diferencia

La candidata del Frente Amplio a la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva (Comunes), señaló como diferencia clave con su contrincante de Unidad Constituyente, Claudio Orrego (DC), el que éste haya recibido el respaldo de varios personeros de derecha, entre ellos tres candidatos presidenciales, durante su campaña por la segunda vuelta.

"Nunca he dicho que el apoyo es ilegítimo, no lo he cuestionado, (sino que) pongo en la mesa antecedentes. Lo que ocurre es que representa a un sector que, ayer el mismo Francisco Chahuán (RN) lo decía: tiene el rol de defender el modelo de los últimos 30 años, y ahí tenemos una diferencia política", explicó en El Diario de Cooperativa.

Aludiendo a que ayer martes Orrego descartó haber recurrido a Chile Vamos para sumar votantes, después de que los abanderados oficialistas Joaquín Lavín (UDI) e Ignacio Briones (Evópoli) aseguraran que votarán por él este domingo, Oliva reafirmó que "el sector que hoy día apoya a Claudio Orrego, lo busque o no lo busque, es la defensa de los últimos 30 años".

"Y nuestro proyecto es la superación de la política de los últimos 30 años -continuó-, asumiendo nuestra propia historia como país, y asumiendo también que nuestro país vive un proceso de cambio y transformación, no de nueva administración del modelo neoliberal, no de la administración de la pobreza".

Oliva insistió en que no objeta los respaldos en sí, "más bien, creo que es importante que la gente sepa que ellos están por defender el modelo de los últimos 30 años que la ciudadanía rechaza directamente".

ADVIERTE DE "PROYECTOS AMARRADOS" POR EL GOBIERNO

Yendo al detalle de lo que prevé sea su gestión en el Gobierno Metropolitano, anticipó que revisará los proyectos de ordenamiento territorial y planificación urbana que hoy están en la Intendencia, para verificar "que estén acordes a la necesidad de la región hoy, y evaluando también su real impacto medioambiental, revisando los contratos, revisando las bases de licitación, que tienen muchos cuestionamientos".

"Parte importante del presupuesto del gobierno regional va a quedar de arrastre incluso para el 2022. No hay que olvidar que quien llega a ese gobierno asume el 14 de julio, en la mitad de un periodo (en La Moneda), pero además muchos proyectos el Gobierno los está dejando amarrados, porque hay que reconocer que no tiene candidatos o candidatas al Gobierno Metropolitano, entonces está tratando de dejarlos todos para ejecución del 2022 en adelante", alertó Oliva.

Y en cuanto al eventual tren Santiago-Valparaíso, la candidata indicó que en su programa también está estudiar la iniciativa que ya está en carpeta, "y eso también convocaría a un diálogo no solo con el Gobierno central, sino también con el regional de Valparaíso".

"Hoy día el proyecto que existe es de exclusiva inversión privada, y al final la gente no tendrá la posibilidad del uso o el pago, y queremos se cambie a una inversión pública, para generar empleos y para que sea accesible, y entre nuestras atribuciones sí está solicitar estas acciones al Gobierno nacional", aseguró.