Carmen Frei fustigó "mentiras y trampas" en la campaña de gobernadores

"Creo que no se construye una sociedad justa con mentiras, con trampas, deformando la realidad, así no se hace democracia", lamentó la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, al comentar las "injurias" que a su juicio ha enfrentado Claudio Orrego, candidato de Unidad Constituyente a la gobernación de Santiago.

La preocupación de Frei surge luego de que "han instalado en las redes sociales la mentira de que Claudio Orrego es pinochetista".

"Qué duda cabe que el país es otro y que todos tenemos el deber de hacer los mayores esfuerzos para cuidar esta democracia y profundizarla. Por esta razón nos preocupa y nos decepciona ver que, en la elección de Gobernadores, especialmente en la Región Metropolitana se haya instalado una lógica del todo vale, mentir, agredir y distorsionar la realidad. Hemos visto que, en vez de debatir sobre ideas, se injuria a Claudio Orrego", cuestionó.

"¿Es esta la nueva forma de hacer política?", se preguntó la ex senadora.

Para Frei, "muchas veces estas estrategias se usan cuando el candidato o candidata no genera la confianza en sus propios partidarios, y hay que denigrar para esconder debilidades propias".

"Para quienes amamos la democracia -tanto que dimos una dura pelea en dictadura para volver a vivir la libertad- las campañas deben ser un momento de debate y de encuentro, para que la ciudadanía informada decida a quien le da su confianza y su voto. Les digo y con mucho cariño y esperanza, como chilena; como mujer; como luchadora por los derechos humanos en la dictadura, donde siempre estuvo activamente Claudio Orrego, creo que no se construye una sociedad justa con mentiras, con trampas, deformando la realidad. Así no se hace democracia", concluyó.