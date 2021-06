La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, conversó con Cooperativa y enfatizó que están asegurados todos los protocolos para llevar cabo las elecciones. "En los dos actos electorales anteriores, no vimos ningún cambio de tendencia en los contagios por las elecciones, por lo tanto, hemos visto que las elecciones no tienen una situación particular de que produzca un aumento del número de casos", aseguró la autoridad.

LEER ARTICULO COMPLETO