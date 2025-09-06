Síguenos:
Tópicos: País | Política | Encuestas

Panel Ciudadano: Matthei aumentó cuatro puntos ante leve caída de Kast

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Pinochet
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La candidata presidencial de Chile Vamos acortó distancia con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, quien se mantiene en el segundo lugar con el 24% de las preferencias.

"Se trata de una campaña que va de menos a más… me da la impresión de que ha habido un giro", destacó el exsenador Felipe Harboe.

 ATON (archivo)
La última encuesta "Panel Ciudadano UDD"publicada este sábado, reveló que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), logró un alza de cuatro puntos y alcanzó el 18% de las preferencias en la carrera por La Moneda.

En tanto, el abanderado del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, anotó una leve caída de un punto, pero se mantiene en el primer lugar con un 27%.

La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara (PC), no registró variaciones y se mantuvo en el segundo lugar, con el 24% de las preferencias.

En entrevista con La Tercera, el exsenador Felipe Harboe destacó que Evelyn Matthei es la opción más razonable en la actual carrera presidencial: "Se trata de una campaña que va de menos a más. Me da la impresión de que ha habido un giro, tanto en el mensaje como en la convocatoria. Se observa ahora una candidata mucho más convocante, al mundo de centro", subrayó.

"Creo que ha abandonado la reyerta política y eso es bueno, es lo que Chile necesita para hacia el futuro, probablemente es alguien que tenga capacidad de convocatoria, porque una cosa es ganar, pero otra cosa es gobernar, y me da la impresión de que en ese cuadro tiene algo de ventaja", puntualizó el exconvencional constituyente.

