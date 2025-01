Frente Amplio: "Este Gobierno no fue una golondrina"

Los centros de pensamiento del oficialismo y la oposición debatieron este lunes en El Primer Café de Cooperativa sobre el rol que deberá adoptar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en la recta final de su administración y con las elecciones en el horizonte de este 2025.

Tomás Leighton, director de Rumbo Colectivo ligado al Frente Amplio, destacó hoy que "el 30% duro de Boric significa que esto no va a terminar el próximo año. O sea, este gobierno no fue una golondrina, o sea, nació por un cambio político-social relevante, eso lo sabemos. Pero además yo creo que ha demostrado que tiene hambre para que se produzca un cambio político que aún no decanta".

"Esa mesa del futuro en que los distintos sectores políticos tienen que concertar un acuerdo de desarrollo hacia el futuro no ha ocurrido, pero Boric ha dado pasos muy rápidos hacia un liderazgo de ese estilo", resaltó.

Leighton indicó que "muchas veces se ha planteado que el Frente Amplio es un paréntesis, pero yo diría que más bien hay puntos suspensivos, y entonces esta historia va a continuar".

El vicepresidente de Democracia y Comunidad ligado a la DC, Luis Ruz, destacó la evolución del Presidente Boric "como líder político a propósito de pasar de un líder que se hizo por así decirlo en una política más del testimonio, de reivindicando cuestiones que probablemente eran más de minorías, a un líder que asume la conducción del Estado".

"Uno puede decir que este Gobierno no va a ser el de las condiciones sociales prometidas, pero si puede ser el Gobierno que encamina al país a un Estado de de poder generar acuerdos en materia sustantiva", puntualizó.

Oposición: "Salir del pantano"

El director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, expresó que "es difícil en un año electoral evitar los temas que van a ser de campaña", que este año estarán marcados por la delincuencia, la seguridad y la migración.

A su juicio, "es difícil para el Gobierno no abordar esos temas tratando de lograr algún resultado que le permita posicionar bien su candidato oficial. (...) Todos los gobiernos quieren lograr ser sucedidos por un militante de su coalición y, por tanto, tengo que ayudar en la campaña y para ayudar en la campaña va a ser mostrar resultados"

En ese escenario, añadió, "me parece que es una ventaja para el Presidente que todavía su coalición no tenga candidatos. En el minuto que ya tenga un candidato, el presidente va a pasar a ser absolutamente intrascendente".

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), indicó que "la clave está justamente en que nuestro sector sea capaz de proponer al país una hoja de ruta, un camino que sea viable, que sea realista, y que nos permita salir del pantano que nos encontramos, porque más allá de quién tiene la culpa, de estar donde estamos, que a veces la discusión pública se centra más en eso, aquí lo importante es cómo proyectamos el país hacia adelante y cómo salimos de esta situación de estancamiento".

A su juicio, en lo que queda del Gobierno sería importante avanzar hacia la reforma del sistema político porque si el Gobierno "realmente tuviese la voluntad de jugarse en esa reforma y alinear a su sector, podría haber ahí un avance minúsculo en relación a todo lo que hay que hacer, pero sí un avance, un punto de inicio para romper esta fragmentación y condición de base que tiene la polarización en que estamos".

Las coincidencias de la DC

Ruz destacó que en la Democracia Cristiana "hemos dicho que tenemos muchas coincidencias en el diagnóstico, en la situación. El desafío para los próximos meses es más bien construir la propuesta programática o algunas cosas que nos hagan converger".

En ese sentido, dijo, "el Presidente ha ido evolucionando a posiciones más social demócratas y en ese entendimiento nosotros tenemos bastantes coincidencia. El desafío ahora es ponerlo sobre un documento que nos permita hacer esa discusión ya con más con más calma".

Leighton coincidió con Ruz manifestando que "necesitamos una coalición más a la uruguaya, con más partidos, de la Democracia Cristiana al Partido Comunista, y sobre todo con más administración, más equipos y administración duradera".

Sin embargo, para Dussaillant, "el futuro no se ve tan prometedor a partir del Frente Amplio. Yo creo que la prueba del Frente Amplio va a estar cuando sea oposición nuevamente".

"Hay muchas propuestas sobre la mesa, pero no se discuten. Es imposible, como está hoy día el país o los electores en el país, es imposible lograr gobernar el país de cara a los temas de fondo, a los temas de Estado, si no se logran acuerdos".