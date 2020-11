Concejales presentaron requerimiento para destituir al Alcalde de Arica

Tres concejales presentaron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para exigir la destitución del Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), por un supuesto Notable Abandono de Deberes.

El Concejal, Paul Carvajal (PH), se refirió al requerimiento y las causas que los llevaron a presentar esta medida ante el TER entre las que se cuenta un juicio de cuentas y una sanción de Contraloría, además de la falta de sustento por gastos cercanos a los 9.000 millones de pesos desde el ex Daem Arica.

"Hemos presentado un requerimiento de remoción por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad. En dos situaciones se ha señalado por tribunales y contraloría la responsabilidad de espíndola en varios detrimentos al patrimonio municipal", indicó Carvajal.

El Concejal Carlos Ojeda (PH), en cuanto a las razones de la acusación, dijo que "están fundamentadas en observaciones hechas por Contraloría al despido, indemnización y posterior recontratación de funcionarios por parte del Alcalde, lo que terminó en un Juicio de Cuentas, entre otros antecedentes".

Al respecto, el Alcalde, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), dijo "no me extraña, esto lo anunciaron en enero pero se demoraron 11 meses en hacerla. En el fondo si uno analiza esto es que se acabaron los argumentos y aparecen las prácticas de la vieja política. Buscan llegar al sillón alcaldicio por secretaría y no por la democracia, además han estado permanentemente de acuerdo en obstruir mi gestión" acusó.

La denuncia quedó en manos del TER, organismo que deberá ratificar o desestimar los cargos en contra del alcalde de Arica.