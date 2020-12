Por sobre Unidad Constituyente: Bases de RD aprobaron pacto con Chile Digno para elección de constituyentes

A través de una consulta online, los militantes de Revolución Democrática (RD), cofundador del Frente Amplio, decidieron este fin de semana la política de alianzas que seguirá la colectividad de cara a la elección de los constituyentes convencionales de abril de 2021, escogiendo al pacto Chile Digno (PC, FRVS y otros movimientos) por sobre Unidad Constituyente (PS-PPD-DC-PR-PRO-Ciudadanos).

La votación se realizó de forma remota entre las 00:01 horas del sábado y las 21 horas de este domingo y en ella pudieron participaron todos los afiliados al partido hasta antes del 30 de octubre.

En la consulta se impuso por un 66,6 por ciento la opción de pactar con organizaciones sociales, movimientos territoriales, independientes y fuerzas políticas de Chile Digno, según los resultados finales que proclamó esta noche la directiva de RD.

La alternativa que planteaba una alianza con partidos de Unidad Constituyente alcanzó un 27,9 por ciento.

Un 5,4 por ciento de los votos fueron blancos.

La consulta se realizó a una semana de la renuncia de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo a RD, tras constatar su "izquierdización" luego de los acercamientos entre el Frente Amplio y Chile Digno, que además derivó en el retiro del Partido Liberal del conglomerado y fuertes críticas de Unidad Constituyente.

Al mismo tiempo, el evento se produjo pocos días después de que el diputado Giorgio Jackson, su líder fundador, asegurase que lo más "natural" para el FA es llegar a un acuerdo con el PC.

Tras conocer los resultados, la diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez, destacó que optaron "por una alianza por la dignidad, por una alternativa a los últimos 30 años".

"Optamos por una alianza prioritaria con organizaciones sociales, con independientes y con quienes se han movilizado por un país distinto. Optamos por volver a rechazar la vieja política y sus recetas tradicionales. Optamos por construir mayorías sociales que se conviertan en mayorías políticas para que nunca más en Chile se gobierne para unos pocos", aseguró.

Además, llamó a los partidos de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) a que "no equivoquen el rumbo", sosteniendo que "la reedición de la Concertación no es lo que Chile necesita".

"Son tiempos de coraje, de nuevas fórmulas, de mayorías sociales, no de acuerdos pactados, no de pasado, sino de futuro. Tienen la oportunidad de materializar lo que no pudieron ejecutar por 30 años, porque ahora somos muchos más. A ellos le hacemos una invitación a construir, porque tenemos la convicción de que debemos propiciar acuerdos con todos quienes crean sinceramente que Chile puede y debe ser distinto", afirmó.