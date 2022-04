Genaro Arriagada dijo este viernes en El Primer Café que la ciudadanía "quiere soluciones, pero no soluciones extremistas". El cientista político, ex ministro y ex militante de la Democracia Cristiana, apuntó que "en la élite política hay más polarización que en el ciudadano común" que, a su juicio, está más preocupado por situaciones como la violencia y la falta de seguridad que percibe diariamente. "La gente es más sensata de lo que creemos", dijo, haciendo un llamado a que los constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna a que tengan "presente que la gente no quiere experimentos raros, la gente quiere una Constitución razonable, y es posible todavía tenerla".

LEER ARTICULO COMPLETO