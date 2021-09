Gobierno ingresó proyecto para desligar sueldos de ministros y parlamentarios

El Presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyecto que busca perfeccionar el sistema de asignaciones parlamentarias, con el fin de diferenciar las remuneraciones que reciben diputados y senadores de las rentas que reciben los ministros.

Según publicó La Tercera, la reforma tiene tres ejes, siendo el primero de ellos la eliminación del Consejo Resolutivo de Asignaciones, instancia que será reemplazada por una comisión nombrada por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios de los senadores.

Este grupo, que estaría conformado por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o subcontralor, un ex presidente de una de las ramas del Congreso y un ex director nacional del Servicio Civil, fijará las remuneraciones y los montos de las asignaciones parlamentarias.

En el segundo punto del proyecto se indica que "no cabe duda que las funciones y responsabilidades de los ministros son absolutamente diferentes a las de los parlamentarios", recordando que los colaboradores del Presidente son responsables civil y penalmente por sus actos e incluso pueden ser culpables del delito de malversación de caudales públicos, mientras que en el caso de los parlamentarios no existe una regulación en esta materia e incluso gozan de un fuero.

El texto destaca "la necesidad de eliminar la equivalencia existente entre remuneraciones percibidas por diputados, senadores, y ministros, toda vez que sus funciones y responsabilidad son esencialmente diferentes", puntualizando que la renta de los diputados y senadores "no podrá superar aquella percibida por un ministro de Estado".

Finalmente, el tercer punto es que el mismo consejo será el encargado de determinar las remuneraciones de los funcionarios de mayor rango del Parlamento, como los secretarios, prosecretarios y tesoreros, entre otros.