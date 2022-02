Insulza se declaró "sorprendido" por las críticas a Allamand y su posterior renuncia

El senador José Miguel Insulza (PS) se manifestó "sorprendido" en Cooperativa por las críticas surgidas en contra del ahora ex canciller Andrés Allamand, asegurando que "antes no había polémicas" en esta materia, recordando su salida del Ejecutivo para asumir un cargo en la OEA.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex ministro dijo que "creo que hay un problema que es parte del clima actual que se vive, en realidad hay que ser muy preciso, muy transparente en estas cosas y yo la verdad es que estoy un poco sorprendido, porque no es nuevo que una persona que va a ocupar un cargo se entreviste con el canciller del país donde va a estar".

"Si lo hace en sus vacaciones, a mi juicio eso debería quedar hasta ahí. Ahora, que debió haber renunciado cuando lo eligieron, yo no podría decir eso, porque yo renuncié dos días antes de asumir el cargo en la OEA", recordó.

"Antes no había polémica y ahora las hay. La situación del país ha cambiado muy sustantivamente, yo fui despedido por la oposición y por el gobierno de igual manera, todos hicieron ceremonia de despedida y ese tipo de cosas", añadió el parlamentario.

Al ser consultado sobre una posible acusación constitucional contra Allamand presentada por el diputado Jaime Naranjo, Insulza respondió que "yo respeto las opiniones de todo el mundo y en principio, no estaría de acuerdo (...) si él no ha presentado la acusación, prefiero emitir un juicio cuando la presente, porque ustedes saben que cuando se presenta una acusación el Senado tiene que fallar, pero si la acusación va a ser por haber viajado fuera del país o por haber hecho campaña, yo la verdad es que creo que no corresponde".

"Ahora, si la acusación es por notable abandono de deberes, porque se considera que dejó de lado alguna tarea que era demasiado fundamental o importante, ese es otro asunto", puntualizó.