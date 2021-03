Mario Desbordes: "O el Gobierno mejora la puntería, o no se queje del tercer retiro"

El candidato presidencial de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, aseguró en Cooperativa que el Gobierno debe "mejorar la puntería" en las ayudas para las personas afectadas por la pandemia si no quiere que se apruebe el proyecto para un tercer retiro de los fondos de pensiones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Desbordes entregó su apoyo a la posibilidad de una Renta Básica Universal, asegurando que se debe tener "la puntería más alta y sin letra chica, son demasiados los requisitos que el Gobierno pone, hay una porfía ahí. Además se calcula respecto de los ingresos de enero de 2020, ¿por qué no se hace desde agosto de 2019, que es cuando la gente tenía una situación económica más o menos bien?".

"La propuesta actual del Gobierno es mucho mejor, no hay discusión, de 400 mil pesos para abajo no hay ningún papel que entregar, no hay que dar explicaciones, pero yo creo que el corte está muy abajo y por lo tanto el Gobierno o mejora la puntería o no se queje si hay tercer retiro, así de simple", agregó.

Al ser consultado sobre el proyecto de tercer retiro, Desbordes indicó que "se va a caer en el TC (...) lo otro es que se está ilusionando a tres millones de personas que ya no les queda nada".

Para el ex parlamentario, la falta de entrega de ayudas "es decisión del Presidente y de su brazo derecho, Larroulet, que en general están reacios a este tipo de medidas. Yo no sé si consideran que el presidente Trump es de izquierda, porque hizo lo mismo en Estados Unidos, la canciller Merkel hizo lo mismo en Alemania, son realidades distintas, economías distintas, por supuesto, pero aquí los recursos están".

Es difícil cambiar fecha de elecciones

En relación a la fecha de las elecciones, el ex ministro aseguró que habían "varias posibilidades, dividir la elección, correrla completamente. En finales de diciembre, enero y febrero se lo plantée al Gobierno, lo dije en entrevistas, está grabado, que había que evaluar esto, porque no había que ser experto ni profesional de la salud (...) la segunda o tercera ola era algo que vimos en todos los países del hemisferio norte".

"Las propuestas fueron descartadas por el Gobierno en su minuto, las hizo el alcalde Felipe Alessandri, el alcalde Codina, las hicimos juntos, separemos la elección municipal de constituyentes, hay una fecha electoral de 9 de mayo, que es la segunda vuelta de gobernadores regionales y por lo tanto ni siquiera significaba añadir una fecha (...) el Gobierno decidió que la opción eran los dos días de votación y punto, yo creo que a esta altura, a 20 días de la votación, es difícil hacer un cambio", puntualizó.