Caso Sierra Bella: Fiscal pidió a Hassler antecedentes sobre otras compras

El fiscal Patricio Cooper decidió ampliar la indagatoria por el caso Sierra Bella, pidiendo a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), antecedentes sobre otras compras realizadas por la municipalidad.

Según publicó La Tercera, el persecutor ya concluyó que el precio que pagaría la administración Hassler a la Inmobiliaria San Valentino estaba abultado en miles de millones, ya que las tasaciones no estaban en regla.

Además, Cooper ha logrado delinear el origen del negocio, la participación de los intervinientes, pero ya que las declaraciones no se condicen con esta versión, el fiscal decidió ampliar la investigación y analizar los parámetros de otras compras municipales.

Debido a esto, ofició a Hassler el 21 de septiembre pasado, solicitando "informar y remitir las adquisiciones efectuadas durante los años 2021 y 2022", pidiendo también las "tasaciones efectuadas que sirvieron de sustento a dichas adquisiciones".

De acuerdo al persecutor, la "compraventa adolece de serios cuestionamientos, principalmente por el precio acordado, el cual no se justifica en lo absoluto, no obstante las tres tasaciones efectuadas al respecto. Llama la atención a esta parte la similitud en el valor final de las tres tasaciones, no obstante la diferencia en el valor de los terrenos que cada uno tiene".

"Por otra parte, las tasaciones no se ajustan al marco reglamentario tal como lo ha indicado la Asociación de Tasadores de Chile y no contienen fundamentos verificables como lo señala la Contraloría General de la República", agregó.

Finalmente, apunta a la exdirectora de Salud, Beatriz Chamorro; el exsecretario de Planificación, Luis Mayorga; y al exdirector jurídico Jean Pierre Chiffelle, como los encargados de liderar el proceso.