Hoffmann advierte que "candidatos por fuera" pueden llevar a la derecha al desastre

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, criticó a los candidatos de derecha que van por fuera en las próximas elecciones municipales y regionales, haciendo un llamado a la unidad dentro del sector.

En medio de las negociaciones, la también candidata a la gobernación de Valparaíso dijo que "esperamos y hacemos un llamado también al resto de los partidos de oposición, a todos quienes crean que este gobierno gobierna muy mal, que vayamos en unidad. Aquí hay candidatos a alcaldes y alcaldes en ejercicio que hoy día están lamentablemente siendo amenazados por candidatos independientes que van por fuera y nos parece que ese no puede ser el objetivo, cuando lo importante es la unidad, pragmatismo con buenos candidatos y no andar haciéndonos zancadillas".

"Uno puede ir adelantando que si no logramos esa unidad va a ser un resultado desastroso para nuestro sector, porque cuando uno dice unidad y no quiere ir a primarias o no quiere someterse a encuestas, eso no es unidad", sostuvo.

Desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno comentó que "nosotros hemos buscado espacios en pocas comunas, en un 18 por ciento aproximadamente de las comunas del país y se nos fueron cerrando muchas puertas por más que tuviésemos la disposición a conversar estos temas, donde esa visión de que la comuna me pertenece o no yo creo que es un poco alejada de la realidad y de lo que buscan las personas, y las personas buscan un buen candidato".

"Aquí el criterio tiene que ser el buen candidato, no una repartija de comunas y eso es lo que de repente no se logra entender bien", añadió.

DUDAS EN EL OFICIALISMO

Mientras tanto, en el oficialismo y la Democracia Cristiana aún siguen en las negociaciones de cara a una lista única, aunque tanto el Partido Comunista como el Frente Regionalista Verde Social han manifestado sus intenciones de llevar un candidato a la Gobernación Metropolitana.

El secretario general del PPD, José Toro, dijo que "todas las reuniones de negociación a estas alturas se vuelven un poquito tensas, por supuesto que cada partido quiere validar y legitimar sus intereses. No obstante, estamos construyendo, desde el Partido por la Democracia, toda la voluntad posible para poder tener una lista única, creemos que es lo que necesita el país".

"Necesitamos detener el avance de la derecha y la ultraderecha, y para eso lo fundamental es que las fuerzas progresistas de izquierda y de centroizquierda concurramos en una lista única y entendamos que hay que anteponer los intereses del país por sobre los individuales de los partidos", agregó.

"Todos los partidos tenemos un poco de hambre, en algunos casos pareciera más desmedida, pero yo estoy confiado de que podemos lograr tener una lista única", comentó.

En el caso de la DC, la junta regional metropolitana llamó a respaldar a Rodrigo Albornoz para este mismo puesto, postura que fue rechazada por el timonel de la colectividad, Alberto Undurraga.

"Respecto a la Región Metropolitana y a todos los candidatos a gobernadores, las decisiones son más bien nacionales y se analizan en función de todos los elementos que se tienen arriba de la mesa", aclaró.

El parlamentario aseveró que "respecto a Rodrigo Albornoz, es un muy buen dirigente, que tiene trayectoria, creo que puede ser un muy buen diputado también. Sin embargo, todas las mediciones electorales no le dan mucha chance para ganar la elección de gobernador".