René de la Vega respondió a denuncias de trabajadores de Conchalí y doble de Rafael Araneda

El alcalde de Conchalí René de la Vega está en medio de una polémica pues trabajadores de su comuna lo denuncian por diversos temas de maltrato laboral e incluso de encubrir acoso sexual por parte de uno de sus hombres de confianza.

Un grupo de funcionarios de la municipalidad protesto contra el intérprete de "Chica Rica", al que en "Hola Chile" acusaron de "abusador", "arrogante" y "egocéntrico".

Según dijeron, los maltratos y hostigamiento llevaron a muchos a renunciar o presentar licencias siquiátricas.

Según informó The Clinic, luego de acceder a algunas de las demandas, más de 10 personas denuncian despidos injustificados y tratos vejatorios.

Incluso consta una denuncia de acoso sexual contra Miguel Moraga, a quien sindican como uno de los hombres de confianza del alcalde, y al que De la Vega cambió de cargo dentro del municipio luego que el concejo intentara destituirlo.

Una de las trabajadoras escribió una carta al edil denunciando a Moraga: "Sin descaro dirige su mirada a mis senos, cada vez que me saluda me aprieta hacia su cuerpo (...) y susurra cumplidos a mi oído (...) Cada reunión que me cita es una tortura".

La respuesta del alcalde

Luego de la protesta en que los funcionarios gritaron consignas como "no más acoso laboral", "con el patrimonio de Conchalí no se juega" y "no más acoso sexual", René de la Vega respondió a las acusaciones en "Bienvenidos".

VIDEO | "Jamás he maltratado ni he tratado mal a nadie", alcalde René de la Vega responde a las acusaciones de los funcionarios #Bienvenidos13 pic.twitter.com/4dBTnZ9Ef5 — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) 16 de mayo de 2018

El alcalde de Conchalí reconoció que hay denuncias contra funcionarios que se están investigando, pero en lo particular afirmó que él no ha recibido acusaciones directas. "Jamás he maltratado a nadie. Llevo un año y medio trabajando por la comunidad", enfatizó.

Gonzalo Gutiérrez, reconocido por ser el doble de Rafael Araneda, fue uno de los funcionarios que declaró contra el jefe comunal, pues dijo que en el tiempo en que trabajó con él lo hostigaba, maltrataba y hacía trabajar demasiado.

Gutiérrez llegó como animador a la comuna y al poco tiempo fue designado jefe de comunicaciones, lo que De la Vega hoy admite como un error.

"Es una amistad de muchos años, a lo mejor como jefe de comunicación no tenía la experticia, pero es un tremendo animador", dijo el alcalde.

"Gonzalo para nosotros sigue siendo nuestro amigo, estamos todos muy tristes y con sorpresa porque no sabemos lo que pasó", aseguró.

En el matinal también habló el equipo de comunicaciones de Conchalí, los ex compañeros de Gutiérrez, quienes lo describieron como alguien "muy simpático", pero acusaron "falta de probidad en su trabajo" y dijeron que ahora está "haciendo un show".

De la Vega cree que todo se trata de un plan del ex alcalde de Conchalí Carlos Sottolichio, quien actualmente es concejal de la comuna. Según su relato, su antecesor formó una "cofradía" en su contra y dejó a trabajadores de su círculo de confianza instalados en el municipio.