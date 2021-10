Municipalidad de Santiago querelló a ex funcionarios de la era Alessandri por fraude en horas extras

La Municipalidad de Santiago presentó este viernes una querella en contra de tres ex funcionarios del municipio por los delitos de fraude y falsificación de instrumento público.

La acción legal, realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía, es contra los ex trabajadores Juan Francisco García (ex administrador municipal) Agustín Romero (ex director de Asesoría Jurídica) y José Ignacio Labbé (ex jefe de Gabinete), todos funcionarios claves y de confianza del saliente alcalde Felipe Alessandri (2016-2021).

El escrito -que es liderado por la gestión de la nueva jefa comunal, Irací Hassler (PC)- detalla que la situación se dio a conocer tras la revisión de antecedentes relativos al pago de trabajos extraordinarios que habrían realizado estas personas entre 2017 y 2021, por un monto total de 147.216.101 pesos y en lo que habría duda que se hayan realizado en verdad.

"Existen indicios claros que gran parte de estos trabajos extraordinarios, en la práctica, no se realizaron, por lo que los pagos asociados habrían sido percibidos en forma ilícita", se detalla en la querella.

Según informó el diario La Tercera, las primeras dudas sobre la realización de estas horas extras se dieron cuando la actual administración municipal se percató que no existe registro que los ex funcionarios investigados hayan apuntado su ingreso al recinto los días sábados, domingos y festivos, pese a que son jornadas en las que supuestamente trabajaron.

Los protocolos del Departamento de Seguridad Interna exige que quienes asistan esas jornadas deben anotarse en un listado en Portería, algo que no consta en estos casos durante el 2021.

Otro punto investigado fue en la concesionaria de estacionamientos SABA, donde se administra el recinto al costado de la Plaza de Armas y en el que no se registra que estos tres ex trabajadores municipales hayan hecho uso los sábados, domingos y festivos, situación que confirmaría que no asistieron a trabajar en esos días y que existe un uso fraudulento de los trabajos extraordinarios.

Finalmente, la querella da cuenta que "las anotaciones manuscritas de asistencia, que efectuaron de su puño y letra cada uno de los citados ex funcionarios, tienen una sincronía y regularidad poco real o, en su caso, defectos notorios".

Alessandri aseguró que querella "busca desviar la atención"

Por su parte, el ex alcalde Santiago, Felipe Alessandri -que según la querella deberá asistir a declarar-, aseguró que "al Municipio capitalino lo revisa la Contraloría General de La República con frecuencia. Temas vinculados a horas extras no fueron la excepción, salimos siempre bien".

"También tenemos una contralora interna que revisa. Hubo periodos de muchísimo trabajo, estallido social; pandemia, etc. Los funcionarios aludidos, como todos, estuvieron siempre trabajando en sus áreas", detalló el ex jefe comunal en dialogo con La Tercera PM.

En esta línea, puntualizó que "más parece que lo que buscan es desviar la atención y que pase a segundo plano el desastre en que se ha tornado Santiago en estos últimos 100 días. Aquí la que habla es la vocera de Boric. Pediremos a la contraloría que revise nuevamente las horas extras de todos los directivos actuales".