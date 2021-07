Orrego asumió como gobernador de la RM: "Debemos poner la necesidad de las personas al comienzo"

Claudio Orrego asumió como nuevo gobernador de la Región Metropolitana, luego de que el delegado presidencial y ex intendente, Felipe Guevara, realizara el respectivo cambio de mando.

En la ceremonia de traspaso, la nueva autoridad regional hizo un llamado a recuperar el empleo, a la vez de buscar "reinventar" una nueva forma de gobernanza.

"Nuestro principal desafío político en los próximos años es instalar una nueva institución de gobierno regional a la par de reinventar participativamente una nueva forma de gobernanza de nuestra región y nuestra ciudad. Estamos en tiempos de crisis y tenemos que poner la necesidad de las personas al comienzo", señaló Orrego.

Hoy, en plenario extraordinario de @COREsantiago, juré como primer Gobernador de la Región Metropolitana. Estamos listos para afrontar este desafío con todas nuestras ganas para transformar la RM en una más segura, verde y justa para todas y todos.#OrregoGobernador pic.twitter.com/yeJM1gbIks — Claudio Orrego L. (@Orrego) July 14, 2021

"Una de las primeras cosas que vamos a hacer es impulsar un plan regional en contra del desempleo y en pro del emprendimiento -explicó- Tenemos que apoyar a nuestras pymes, tenemos que apoyar a las mujeres que han perdido el trabajo y no saben cómo encontrar un trabajo nuevo".

"Con las atribuciones y los recursos que tengamos, tenemos que impulsarlo", dijo el gobernador.

Por otra parte, Orrego señaló que "el gran desafío nuestro es generar alianzas con municipios que nos están viendo hoy, con el Gobierno central, con el sector privado. Porque no podemos darnos el lujo de escudarse en la ley 'no me faculta'. Cuando no hay facultades legales, tiene que haber liderazgo".

"Yo no vine a quejarme como gobernador, no vine a lamentarme de lo que no tenemos. Vine a invitarlos a ustedes y a toda nuestra región a conseguir lo que nuestra región se merece", puntualizó.

"Gracias a Chile Vamos hoy podemos contar con un gobernador que es bastante transversal"

Antes de jurar, el gobernador recibió el respaldo de Noemí Martínez, consejera regional de Revolución Democrática, quien aseguró que "hoy vemos muchas coincidencias en lo que propone su programa de Gobierno y lo que han sido nuestras propuestas en este consejo".

"Desde ahí esperamos trabajar en conjunto por construir un Santiago mucho más integrado, equitativo, sustentable y feminista", afirmó.

En esta línea, el jefe de bancada de la UDI, Claudio Pardo, señaló que "a lo mejor voy a ser un poco duro, pero gracias a Chile Vamos hoy día podemos contar con un gobernador que es bastante transversal en poder construir una ciudad mejor".

"No es razonable que el Gobierno regional tenga menos recursos que muchas comunas"

En tanto, el ahora delegado presidencial metropolitano, Felipe Guevara, aseguró que "no es razonable que el Gobierno regional metropolitano tenga menos recursos que muchas comunas de nuestra región".

"No es razonable que las atribuciones sean modestas. Este es un proceso que se inicia, yo espero que el gobernador Orrego, con el consejo regional, puedan ir solicitando más atribuciones", puntualizó el ex intendente metropolitano.

Finalmente, indicó que "el tema de los recursos fue un traspié, afortunadamente los gobernadores asumen con todos los recursos disponibles".