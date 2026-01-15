Síguenos:
País | Política | Partido Comunista

"Estoy reflexionando al respecto": Jeannette Jara evalúa su continuidad en el PC

Publicado:
Periodista Radio: Mariano Reyes
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La excandidata oficialista aludió a diferencias con la dirigencia y a "lo difícil" que fue su campaña "en términos de la relación" con su propio colectivo.

"Hay momentos en los cuales una tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad cómo se siente cómoda o no en un espacio", expresó.

 ATON

Durante su carrera a La Moneda, Jara tuvo diferencias con su partido en materia de política exterior e incluso enfrentó fuego amigo de parte de algunos correligionarios, que le catalogaron de "socialdemócrata" de forma despectiva.

La excandidata presidencial oficialista Jeannette Jara anunció esta jornada que actualmente está "reflexionando varias cosas", entre ellas, si seguir militando en el Partido Comunista, a raíz de diferencias con la dirigencia. 

La exministra del Trabajo reapareció en una actividad de la cartera sobre seguridad y salud de los trabajadores, donde fue abordada por la prensa sobre los últimos hechos contingentes, como el protagonismo de su colectivo en el quiebre del oficialismo tras el fallo del caso Gatica. 

En ese contexto, al ser consultada sobre si actualmente reflexiona sobre su militancia comunista, Jara respondió: "Sí, entre otras cosas... de varias, en realidad".

"No ha sido nunca fácil; desde abril del año pasado que salí a (participar en) la primaria (del oficialismo) y quedé sin militancia activa en los hechos. No he concurrido a ninguna actividad partidaria (desde entonces)", afirmó.

Sin embargo, "no es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña (presidencial) para mí, en términos de la relación con mi propio partido. Hay momentos en los cuales una tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad cómo se siente cómoda o no en un espacio", expresó la exministra.

"Voy a tomar una decisión en algún momento, aunque no me pongo plazo porquer no tengo nada que me apure. Yo agradezco mucho a toda la militancia del PC de base, que estuvo siempre muy disponible a hacer campaña y trabajar fuertemente por ello. (Aunque) no vi lo mismo en todo y ahí voy a ver qué voy a hacer", 
señaló. 

Durante su carrera a La Moneda, Jara tuvo diferencias con su partido en materia de política exterior e incluso enfrentó fuego amigo de parte de algunos correligionarios, que le catalogaron de "socialdemócrata" de forma despectiva. 

Con todo, la excandidata afirmó que el PC tiene "una tarea pendiente" y que, por su parte, espera contribuir a la construcción "de una centroizquierda fuerte mirando hacia el futuro".

