Isabel Allende fustigó el "doble estándar impresionante" de la lista de Maya Fernández

La senadora Isabel Allende, parte de la lista oficialista en las cuestionadas elecciones del Partido Socialista, anticipó un "tenso" comité central para este sábado, instancia que elegirá a la nueva directiva de la colectividad, y cuestionó duramente el "doble estándar" de la lista disidente, encabezada por su sobrina, la diputada Maya Fernández.

El proceso para elegir a la mesa que liderará el PS por los próximos dos años ha vivido seis complejas semanas, que iniciaron tras la demora en la entrega de resultados de las cuestionadas elecciones del 26 de mayo, y se vieron agravadas luego por denuncias de "clientelismo" y "narcovotos" en la comuna de San Ramón.

En este contexto, Allende adelantó hoy en El Diario de Cooperativa que será "un comité central tenso, el que más impacto negativo ha tenido ante la opinión pública, porque algunas declaraciones se han dedicado a enlodar el partido".

En la antesala, la senadora cuestionó la fórmula planteada por la corriente Izquierda Socialista, que se alineó con Fernández en las elecciones internas, de que el actual timonel Álvaro Elizalde y el secretario general, Andrés Santander, no formen parte de la nueva mesa: "No es aceptable", aseguró, argumentando que "si yo acepto competir, acepto las reglas del juego, si yo perdí, porque la victoria de la lista de Elizalde es clara, categórica y aplastante, uno tiene que respetar la democracia interna".

"En nuestro estatuto está contemplada la integración de mayorías y minorías, y por tanto, (la lista disidente) pueden estar en la mesa y en la comisión política. La esencia es respetar la democracia interna de un partido, y en la democracia de un partido se respeta el resultado de una elección, hay que tener respeto con los más de 20 mil militantes que votaron", emplazó.

Asimismo, la legisladora fustigó la advertencia realizada por la lista de Fernández, de que no se van a integrar a la mesa si no hay acuerdos para enfrentar, por ejemplo, la situación de San Ramón. Allende, que ya lo había tachado como "chantaje", aseguró no entender "qué grado de coherencia se tiene si uno decide competir, y cuando no saqué los resultados que esperaba, me resto".

"Hay un doble estándar impresionante, no sólo porque no se respeta la democracia interna, sino porque todo esto se le quiere adjudicar al presidente del partido, como si varios integrantes de la lista competidora no hubieran sido parte de la dirección. Es más, recibieron apoyo para su candidato a presidente para las Juventudes Socialistas de San Ramón y no abrieron la boca", acusó.

La senadora también sugirió "terminar con este lenguaje fratricida que ha hecho un tremendo daño al partido", apuntando que en las vísperas "me hubiese gustado que hubiera habido un espacio de conversación entre los dos líderes máximos de las listas, para poner más paños fríos y un tono diferente, llamar a los suyos, sobre todo a los que jugaron de portavoces siendo apoderados de la otra lista, como el diputado Marcelo Díaz con su lenguaje enlodador, descalificador, nos hizo un tremendo daño".

Pide "no estigmatizar" a militantes de San Ramón

Respecto a la cuestionada situación del partido en la comuna de San Ramón, donde un reportaje de Tele13 mostró la participación en las elecciones de ex militantes que habían sido expulsados del partido por supuestos vínculos con el narcotráfico, Allende comentó que "no está claro" qué medidas se tomarán para enfrentarla.

"Una de las propuestas es auditar el padrón y otra que se haga el refichaje completo", sin embargo, "me gustaría no estigmatizar, porque aún en San Ramón existen militantes honestos y uno no puede caer en ese nivel de estigmatización, es lamentable (...) como si todos estuviesen ligados al narcotráfico o tuvieran conductas delictuales".

Los 110 integrantes del comité central están citados desde las 10:00 de la mañana de este sábado en la sede del Congreso Nacional en Santiago.