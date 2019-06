Elecciones PS: Reportaje reveló graves sospechas y acusaciones en San Ramón

Un reportaje televisivo reveló este lunes que ex militantes del Partido Socialista (PS) expulsados de la tienda por graves acusaciones e irregularidades en el municipio de San Ramón tuvieron algún grado de participación el día de los comicios en la comuna y, además, que en el padrón del partido figuran personas inscritas en una casa ligada a un narcotraficante.

La comuna de San Ramón es la que concentra la mayor proporción de militantes socialistas de la Región Metropolitana: un 19 por ciento. A la vez es la que tiene la mayor cantidad de ellos a nivel del país: casi 4.000.

De acuerdo al reportaje de Teletrece, las altas cifras de militantes de San Ramón han generado sospechas de clientelismo y redes espúreas. La investigación periodística arrojó que el municipio tiene contratado, en distintos cargos, a al menos 210 militantes.

Entre estos dos centenares de expulsados está Katherine Jaque, funcionaria del Departamento de Salud que fue expulsada del PS junto al alcalde -a quien asesoraba- en 2017 tras una acusación de vínculos con delincuentes y que en las elecciones internas estuvo presente en las votaciones.

"Lo que queda claro es que aquellos que eran operadores políticos y que renunciaron, o algunos fueron expulsados de la militancia del Partido Socialista, siguen operando, de la misma forma como lo hicieron en las elecciones anteriores y en los procesos anteriores del partido. Es de gravedad", señaló el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, a T13.

Los 210 militantes contratados "es una cifra que claramente llama la atención", añadió Pretch: "¿Son todos militantes muy capacitados que entraron a la contrata? ¿Eran personas que eran independientes y para entrar a la contrata se les pidió militar? Esas son las respuestas que uno esperaría que nos diera el presidente comunal de ese partido".

"Me parece grave, me parece impropio, no creo que ocurra en otra municipalidad. ¿Son militantes, militan después de ser contratados o militan para ser contratados? Yo creo que la mesa directiva hizo la vista gorda?", cuestionó en el reportaje el diputado socialista Marcelo Díaz, que acusa irregularidades en el proceso electoral interno del PS.

Sobre estos cuestionamientos, consultado por Canal 13, el secretario general, Andrés Santander, dijo que "si es que eso es así me parece pésimo, porque evidentemente que en una elección interna de un partido los que tienen que participar son aquellos que tienen derechos al interior del partido y ellos son las y los militantes del partido político".

"Si hay gente que no pertenece al partido político o que fue expulsado del partido político participando del proceso, evidentemente que eso no corresponde y nosotros, por ningún motivo, vamos a estar de acuerdo", agregó.

Mónica Aguilera, un nombre clave

La consejera regional de la Región Metropolitana Mónica Aguilera es un personaje clave en la elección interna del PS. En concreto, lo que incomoda en el partido es que es la hermana del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, denunciado por vínculos con el narcotráfico en el municipio.

Este antecedente generó desconfianza hacia la candidatura de Aguilera al interior del partido e, incluso, dentro de la lista que integró en las elecciones internas: la lista metropolitana liderada por Álvaro Elizalde.

En las elecciones, Mónica Aguilera tuvo 500 votos más que el senador José Miguel Insulza a nivel nacional, pese a que el nombre del parlamentario es mucho más conocido.

"La influencia de Aguilera busca ampliarse en El Bosque"

Los cuestionamientos se concentran también en la votación obtenida en la comuna de El Bosque por José Miguel Torres Rivas, cercano a Aguilera, y quien asumirá en el comité central del PS.

Según el reportaje, Torres, quien postuló al comité central por la Región Metropolitana junto a Aguilera en la lista A de Elizalde, fue detenido en julio de 2008 por Carabineros cuando estaba en el interior de un vehículo sin placa patente, junto a otros dos sujetos, con dos armas de fuego, una pistola de fogueo y un pasamontañas.

Torres fue condenado por infracción a la ley de armas con una pena remitida de 541 días de presidio.

El nuevo integrante del Comité Central del PS fue nuevamente condenado a 41 días de presidio en 2011 por conducir un taxi sin licencia profesional.

Ambas sentencias no le impidieron recibir, entre 2008 y el 2019, 174 millones de pesos por contratos directos pos municipios. Su negocio de arriendo de vehículo lo ha realizado, en su mayoría, con la Municipalidad de El Bosque.

A inicios de 2017, Torres fue contratado como funcionario del Departamento de Obras de la Municipalidad de San Ramón, pero el municipio nunca informó de sus condenas. Sin embargo, la Contraloría lo investigó y decretó su inhabilidad para ejercer un cargo público por haber sido condenado a una pena de crimen. En octubre de 2018 fue despedido y, además, deberá devolver más de 36 millones de pesos por sueldos que jamás debió haber recibido.

"Calle Pedro Lagos 9166"

Según la investigación, en el padrón de San Ramón se repite un domicilio "una y otra vez": Calle Pedro Lagos 9166, donde siete personas entregaron esa dirección al momento de inscribirse como nuevos militantes del Partido Socialista.

Las siete personas que inscribieron como su domicilio la vivienda, ubicada en la Población La Bandera, son familiares cercanos de Jorge Pinto Carvajal, que actualmente cumple condena por narcotráfico en el Penal Santiago I y estaba contratado en la Municipalidad de San Ramón al momento de ser detenido por la PDI.

Entre ellos están Héctor Vergara Olivos, quien trabajó hasta mayo de 2018 como conductor del municipio. Está casado con Valeska Yañez, que fue funcionaria hasta octubre de 2018 en la alcaldía y es militante desde agosto de 2014.

La policía allanó el domicilio en escopeta de 2007 y se encontraron una escopeta, munición y dos cheques robados. Ambos fueron detenidos y formalizados por receptación y poste ilegal de arma de fuego.

Pero no sólo ellos han vivido allí: según el reportaje, también lo hizo el yerno del narcotraficante Pinto Carvajal, Miguel Sanchez, detenido en un allanamiento acusado de ser un brazo operativo de su suegro.