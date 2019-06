Marcelo Díaz: Las denuncias en San Ramón son un tumor para el PS

El diputado Marcelo Díaz (PS) afirmó en El Diario de Cooperativa que las nuevas denuncias de irregularidades en San Ramón son un "tumor" para el Partido Socialista, situación que vuelve a empañar las elecciones internas de la colectividad.

Un reportaje de Canal 13 reveló que ex militantes socialistas, expulsados de la tienda por graves acusaciones en el Municipio de San Ramón, tuvieron participación en los comicios internos en la comuna y que había personas inscritas en el padrón con domicilios vinculados al narcotráfico, además de revelarse acarreo de votantes.

"Yo no puedo sino decir que allí hay clientelismo y ese clientelismo es reclutar a la gente para que fiche en el partido a cambio de alguna prebenda y a mí me parece que eso es un verdadero tumor que lesiona muy gravemente a la vida de los partidos, porque no es una realidad que exista en todo el país", aseguró Díaz este martes en Cooperativa.

El parlamentario, quien es integrante de la lista de Maya Fernández en las elecciones internas, reconoció que "el reportaje es bien desolador para nosotros. Nos tiene que motivar a reaccionar, a actuar, a no permanecer impávido".

"Lo que pedimos es que se anule esa mesa (de San Ramón), que no se vuelva a hacer la elección ahí y que se intervenga ese padrón. Ayer (martes) apareció un dato que me parece grave, siete o nueve personas con domicilio en un inmueble que ha sido allanado en dos ocasiones por casos de narcotráfico, más de 200 militantes inscritos en la comuna, algunos de reciente data", manifestó.

El diputado socialista dio cuenta de que "en su momento hicimos querellas, expulsamos a algunos militantes, pero varios de nosotros venimos sosteniendo hace más de un año la necesidad de intervenir el padrón, de revisarlo, nos dicen que no se puede y es perfectamente posible que el Tribunal Supremo dicte una resolución en la que suspende la militancia de todos y revise, uno por uno, ese padrón, porque hay cosas que no pueden ocurrir".

El ex ministro sostuvo que estas nuevas irregularidades denunciadas en San Ramón dañan "muy seriamente al partido (...) este tipo de cosas nos dañan como institución, nos afectan gravemente y, desde esa perspectiva, yo creo que es la hora de actuar".

"Esto es consistente con la presentación que hicimos como lista (de Maya Fernández) ante el Tribunal Supremo pidiendo la nulidad de todas las mesas de la elección de San Ramón por diversas irregularidades", algunas como "un padrón compartido en 10 mesas, por tanto no había ninguna posibilidad de fiscalizar que alguien no votara en distintas mesas; hablamos incluso en nuestra presentación de casos de cohecho, de acarreo masivo", recordó.

Díaz dijo esperar que "el Tribunal Supremo reaccione y espero que el partido reaccione, porque he visto ayer y hoy en distintas redes de comunicación interna del partido el efecto devastador que tuvo este reportaje en el ánimo de los militantes y el partido es demasiado importante como para no hacer nada".