Senadora Vodanovic se lanza contra el Poder Judicial tras robo a su casa

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), sufrió un millonario robo en su casa en Ñuñoa durante la madrugada de este sábado, delito que no dejó lesionados pero que sí con preocupación y molestia a la parlamentaria, que arremetió contra el Poder Judicial.

"El sistema no va a mejorar en cuanto los jueces persistan en esta actitud de dejar libres a quienes deben estar en la cárcel", advirtió la líder socialista.

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 01:00 de la madrugada, cuando desconocidos -tras romper la reja de una ventana- entraron al domicilio y robaron varias herramientas y un televisor, todo avaluado en más de tres millones de pesos.

Al momento del robo, no había personas dentro de la vivienda, algo que fue valorado por la timonel PS.

"Este es un barrio en que somos bastante unidos los vecinos, han ocurrido hechos hace tiempo en que se roban bicicletas, se roban cosas de los autos y se han metido dentro de las casas a robar pertenencias a los autos, pero el hecho de que ahora hayan sacado la reja de una ventana con un chuzo que con el que palanquearon, habla de que finalmente las casas cuando no están con sus moradores no hay ningún respeto", analizó Vodanovic en entrevista con Meganoticias.

Pese a que no se llevaron cosas de "mayor valor", aseguró que "uno queda con la sensación obviamente de que no se puede estar tranquilo en su propio hogar y eso no me pasa solamente a mí hoy día, le pasa a miles de chilenos, y hay que agradecer la pronta acción de Carabineros que llegó sin saber de quién era mi domicilio".

"El mejor trabajo que se puede hacer aquí es identificar a los culpables, a los delincuentes y que los tribunales también actúen. Aquí actúan Carabineros y actúa la Fiscalía con prontitud, pero necesitamos también que los tribunales consideren los hechos como son y sin buscar tantas teorías alambicadas acerca de la calidad de estas personas. Alguien que entra a una casa, que rompe la reja, que abre una ventana y que se mete por una vía que no está destinada a eso, quiere decir que realmente tiene una voluntad de ingresar a una casa a costa de lo que sea y eso tiene que terminar, no podemos consagrar la impunidad", puntualizó.

En su relato, dio cuenta que sus vecinos le recomiendan subir la reja de sus vivienda, algo que -aseguró- "no es de lo que se trata, se debe poner término a esta situación (...) ¿Por qué tenemos que subir las rejas? ¿Por qué debemos aceptar que salgamos en auto y nos hagan un portonazo? El problema más grave que tiene Chile es la inseguridad".

CUESTIONAMIENTO AL PODER JUDICIAL

Según afirmó Vodanovic al medio antes citado, hay grandes esfuerzos "que ha hecho este gobierno en cuanto a darle mayores recursos a las policías, a fortalecer ahora con una nueva ley al Ministerio Público, pero también creo que ha llegado el momento de que pongamos el acento en el Poder Judicial".

"No puede ser que el Poder Judicial en muchos casos considere atenuantes o considere que no hay pruebas suficientes, porque el alto estándar con que se maneja este asunto al final termina con los delincuentes en la calle y la ciudadanía encerrada. No puede ser que anoche, aparte de mi casa, en el sector haya habido gente maniatada, personas que no tuvieron la fortuna que tuve yo de no estar en la casa, sino de que haya delincuentes que entran y se permiten dejar secuestradas a las personas. Eso es lo que no puede seguir pasando en Chile", afirmó la timonel socialista.

En opinión de la senadora, "eso pasa porque hay una sensación de impunidad instalada, porque los tribunales son laxos, no aplican la ley con estricteza, no aplican la ley con severidad como debe ocurrir".

"Aquí hablo como abogada, conozco lo que estoy diciendo, llevamos años tratando de que mejore el sistema, pero el sistema no va a mejorar en cuanto los jueces persistan en esta actitud de dejar libres a quienes deben estar en la cárcel", cerró en diálogo con Meganoticias.

DETALLES DEL ROBO

Los detalles del delito fueron entregados por el teniente coronel Eduardo González, quien afirmó que de manera preliminar se trató de un robo común.

"A priori, en forma bien preliminar, debido a las características propias del robo y de las especies, obedece la oportunidad del delincuente y de la versatilidad misma de cómo actúa. No hay tampoco información sensible o atribuible a la condición de la senadora", puntualizó el funcionario policial.

Finalmente, indicó que "es importante precisar que ni el núcleo familiar ni la senadora actualmente están viviendo en este domicilio".

No se han informado de detenidos por el robo a la casa de la abogada.