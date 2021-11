A la espera de la decisión que tome la Junta Nacional extraordinaria de la Democracia Cristiana (DC) si apoya o no al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial, el aspirante a La Moneda señaló que con el partido "tenemos más puntos en común que diferencias, pero eso no significa negar de que han habido diferencia", por lo que recalcó que "debemos, mi generación en particular, ser autocríticos en el sentido de entender que la juventud y la novedad no constituyen en sí misma virtud", y que los proyectos políticos deben "juzgarse por las convicciones y principios que se defienden y cómo se actúa en coherencia respecto de ellos".

