Candidatos se enfrentaron en Archi por viabilidad de medidas contra los irregulares

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró este martes -durante su intervención en el debate radial de Archi- que su eventual Gobierno invertirá 300 millones de dólares para implementar una política de expulsión masiva de migrantes irregulares.

Consultado por el detalle de su propuesta, el abanderado inició con una advertencia directa: "Les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país. Nosotros le decimos hoy día: 'tome sus cosas y váyase; llévese su celular, llévese su computador, si tiene un auto, véndalo, tome sus recursos y parta. Si parte antes de que nosotros lo detengamos, usted se puede llevar todo", señaló.

Respecto a la viabilidad financiera de su plan migratorio, considerando que el Servicio Nacional de Migraciones cuenta actualmente con 4 millones de dólares de presupuesto para expulsiones, Kast aseguró que habrá "lo suficiente (para llevar a cabo su propuesta en términos económicos)".

"Si son 300 millones de dólares, los vamos a tener y los vamos a expulsar. Si nosotros tenemos que invertir, tenemos que hacerlo. La seguridad de los chilenos vale eso y más", puntualizó.

Matthei: "Primero los chilenos"

En una línea similar a su contendor republicano, pero con un enfoque distinto, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abogó por una política que priorice a los chilenos en el acceso a servicios como salud y educación.

"Quiero ser super clara: primero los chilenos. Cada beneficio que se le da a un migrante irregular, lo que hace es dar la señal para que más gente siga llegando. Eso es algo que nosotros tenemos que parar. Por ejemplo, a veces se les dan casas, se le da prioridad a los niños inmigrantes, incluso irregulares, por ejemplo, para entrar a la Junji", afirmó.

"Tenemos que cerrar las fronteras y yo tengo la determinación total de cerrar la frontera (con) un control electrónico de información. ​​ A los que logren (entrar), los vamos a llevar a campamentos tipo mineros con fiscales, con jueces, y a los que han entrado en forma ilegal, los vamos a poner en la frontera por donde mismo entraron. No queremos más inmigración ilegal en Chile", puntualizó.

Jara: "El país tiene que ordenarse"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, aseguró que en materia de migración "el país tiene que ordenarse" y criticó la propuesta de José Antonio Kast.

"Negar la realidad no sirve de nada, que aquí algunos han propuesto que los migrantes van a desaparecer casi por arte de magia, incluso pagándose sus pasajes ellos mismos para irse del país, en una cosa bastante insólita", cuestionó.

"Otros señalan (Matthei) que van a cerrar las fronteras, yo no sé muy bien cómo se puede hacer en los hechos, salvo que sean promesas vacías que se hagan con el único fin de encontrar votos. En mi caso, eso no va a ser así", indicó.

"En todos lados hay de todo tipo de personas y yo no voy a condenar ni a los chilenos ni a los migrantes, porque creo que en general las personas son honestas y lo que nos ha ocurrido es que ha entrado un tipo de crimen organizado que antes no había en el país. Y eso es una realidad", concluyó.