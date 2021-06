Comando de Narváez emplazó a la DC a definir si irá a primarias convencionales

El diputado Manuel Monsalve (PS), coordinador del comando de Paula Narváez, emplazó a la Democracia Cristiana a definir a su candidato presidencial, pidiendo "no excluir" a la ciudadanía de definiciones tan importantes.

El parlamentario enfatizó que la DC debe determinar si tiene la "convicción" de definir los liderazgos a través de la vía democrática.

"A mí no me molesta que la Democracia Cristiana tenga una estrategia, pero la pregunta que uno debería hacerle, más allá de los tiempos, es si está de acuerdo o no, si tiene convicción de que los liderazgos se resuelven por la vía democrática", señaló.

"Esa es la opinión que vale la pena conocer, esa es la opinión que uno espera de los líderes de la Democracia Cristiana -explicó- saber si consideran que en los momentos de cambio que vive Chile, los liderazgos se resuelven a través de la decisión del pueblo chileno".

DC PONE PAÑOS FRÍOS

Desde la DC ponen sobre la mesa la cantidad de gente que, eventualmente, logren convocar en una primaria convencional respecto a la primaria entre Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (Frente Amplio), que, eventualmente, puede definir lo que ocurrirá en las presidenciales.

"Ese mecanismo puede ser una primaria convencional, o podrá ser otro que acordemos, pero para lo que nosotros no estamos disponibles hoy día es para que otros nos marquen los ritmos y tomen las decisiones con nosotros. Vamos a tomar las decisiones en el momento que entendamos que es el mejor momento", señaló el secretario general del partido, David Morales.

"Lo que hemos señalado es que vamos a tener el próximo lunes el Consejo Nacional del partido", agregó el representante: "En este se va a discutir políticamente un cronograma, y a partir de ese cronograma va a quedar establecido en qué momento se hacen las definiciones presidenciales, y cómo vamos a abordar los temas parlamentarios y de consejeros regionales en términos de sus candidaturas", cerró.