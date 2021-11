"El próximo gobierno, sea de quien sea, va a ser muy complejo" en materia económica, aseguró en El Primer Café el ex presidente del Banco Central José de Gregorio (DC). Por lo mismo, dijo esperar que ante la segunda vuelta entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), "los programas tengan más realismo y muestren más detalle y claridad de lo que quieren hacer en materia fiscal". En concreto, estimó que hasta ahora, la batería de propuestas de Boric "tiene una cosa optimista, de largo plazo y con mucho gasto (...) y si la recaudación no llega, el hoyo va a ser grande". En el caso de Kast, que busca disminuir en 10 puntos los impuestos a las empresas, arguyó que "no existe evidencia alguna de que eso genere un boom tan grande (de crecimiento) que compense la baja" concreta de la recaudación.

