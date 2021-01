Desbordes: "No promuevo que la gente tenga armas, pero deben tener la posibilidad"

Mario Desbordes profundizó en su posición ante el debate sobre la tenencia de armas y aclaró que, si bien no lo "promueve", sí considera que las personas tienen derecho a ésta, aunque con requisitos estrictos.

"Yo no promuevo que la gente tenga armas. Yo, más que decir que todos tengan armas, digo que ojalá no fuera necesario, pero las personas que quieran tenerla deben tener la posibilidad, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y estén conscientes de lo que eso significa", dijo a Las Últimas Noticias el candidato presidencial, que, como ex carabinero, maneja armas desde los 19 años.

"Estoy consciente de lo que significa tener un arma. Es un elemento de seguridad que sé manejar bien. Me demoro un segundo y medio en poner el cargador", contó, declarándose partidario de endurecer las condiciones bajo las cuales una persona accede legalmente a estos implementos.

"Actualmente no existe la obligación de que la persona haga un curso para saber manejarla. En ese sentido, creo que el examen siquiátrico debe ser más estricto para saber cómo se toma (el aparato), cómo se usa, cómo se dispara... De lo contrario, la personas sólo están sumando un peligro a la casa", señaló.

Preocupado por el tráfico ilegal

Sin perjuicio de esto, apuntó que "se cree muchas veces que (las que utilizan los delincuentes) son armas que han sido robadas a particulares, pero lo cierto es que la mayoría proviene del tráfico ilegal".

Como consecuencia de esto, señaló el ex diputado, a veces los delincuentes tienen armas más poderosas que las policías; factor que se suma -dentro de las causas del aumento de la violencia criminal- a que "los carabineros no dan abasto".

El ex ministro de Defensa negó, en tanto, que la vestimenta actual de los carabineros que trabajan en la calle menoscabe su posibilidad de hacer frente a los asaltantes: "No es tan incómodo el uniforme. Me tocó varias veces perseguir delincuentes (...) No se me escapaban", aseguró.

"Lo incómodo puede ser la gorra y la pistola que hay que ir sosteniendo, pero uno se acostumbra. Los chalecos blindados que usan hoy son relativamente livianos, pero sí se podría hacer algo para que la vestimenta sea más cómoda, bototos más cómodos, por ejemplo", indicó el ex ministro de Defensa.