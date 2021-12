En El Primer Café, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) indicó que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, "no tiene una propuesta de cómo seguir escalando, en términos de la productividad y del ingreso per cápita", mientras que su contrincante Gabriel Boric "sí tiene una propuesta que obviamente tiene riesgos de desbordarse por un exceso de atención hacia demandas sociales legítimas, pero que en lo grueso apunta a productividad por la vía de educación, capacitación, ciencia y tecnología", lo que a su juicio, es algo que han hecho las economías desarrolladas los últimos 50 años. "Lo que el programa de Boric plantea en materia de estímulos al crecimiento es básicamente lo que es el consenso hoy día de los países desarrollados, y en materia de sociedad de bienestar, sería algo que Angela Merkel suscribiría completamente", señaló.

