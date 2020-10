Francisco Vidal ve a la centroizquierda en "su peor momento desde 1990"

El ex vocero de Gobierno Francisco Vidal (PPD) aseguró que la situación de la centroizquierda, que -analizó- vive su "peor momento" desde el retorno a la democracia, lo motivó a definir sus intenciones de ser candidato presidencial.

El también otrora ministro de Defensa y del Interior comunicó su decisión a dirigentes de su partido, como el timonel Heraldo Muñoz, y se espera que lance su candidatura la próxima semana, luego del plebisicto constituyente de este domingo, preliminarmente dispuesto a participar en primarias del sector.

"Tomé la decisión con una convicción: este es el peor momento de la centroizquierda desde 1990, nunca había estado tan mal", argumentó.

En el caso de la socialdemocracia, parece tener poca figuración y los principales nombres del PPD, como Vidal y Muñoz, se sitúan en la medianía de la tabla en las encuestas, bastante por debajo del UDI Joaquín Lavín, el PC Daniel Jadue y Beatriz Sánchez, ex candidata del Frente Amplio.

Vidal apuntó que "los partidos que formamos la Unidad Constituyente", pacto suscrito entre el PPD, el PS, el PR, la DC, el PRO y Ciudadanos para primarias de gobernadores regionales, "en la última elección sacamos el 33 por ciento de los votos, o sea un tercio del país no tiene bloque político ni liderazgo político".

"Somos 12 los precandidatos, entonces hay que tomar decisiones en los momentos más difíciles", agregó.

FOCO EN EL PLEBISCITO

El timonel del PPD, Heraldo Muñoz, que también figura como eventual carta presidencial, evitó referirse al respecto y pidió centrarse "solo y exclusivamente en el plebisicto".

"Después del domingo hablemos", dijo.

Lo mismo manifestó Beatriz Sánchez, quien aún no define si será nuevamente la candidata del Frente Amplio.

"En mi caso, todo va después del plebiscito, porque lo que nos estamos jugando estos días, y estos meses, es demasiado importante, y pongo todo mi foco en la votación de este domingo", afirmó.

A su vez, desde el Partido Comunista, el secretario general Lautaro Carmona consideró "respetable que Francisco Vidal haya tomado una decisión".

En tantom aclaró que "la diferencia con lo que es la presencia reiterada de Daniel Jadue (en las encuestas), es un reconocimeitno a una gestión que hace" como alcalde de Recoleta, pero aún no hay "una decisión de Jadue, por su parte, ni del Comité Central del partido" sobre su eventual candidatura.

LA DC SÍ HABLA DE PRESIDENCIALES: NO PODEMOS ESPERAR

Aunque también están enfocados en el plebiscito, en la Democracia Cristiana, por su parte, no temen hablar de las presidenciales e incluso ya fijó primarias para definir a su carta entre los dos nombres hasta ahora en competencia: Ximena Rincón, senadora y ex ministra del Trabajo, y Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas y antes alcalde de Maipú.

"De aquí al domingo la prioridad es el Apruebo y la Convención Constitucional, pero no podemos seguir esperando mucho más para poder entrar en las definiciones presidenciales, por eso nosotros como partido ya acordamos que entre diciembre y enero vamos a tener una primaria abierta, ciudadana, para poder elegir al candidato o candidata de la DC, para a su vez participar en primarias de la oposición", sostuvo el timonel Fuad Chahin.