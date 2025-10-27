Frente Amplio negó que Boric esté "opacando" a Jeannette Jara

Desde el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, buscan bajarle el perfil a las críticas por un supuesto "protagonismo" del Presidente Gabriel Boric en el debate político en medio de la carrera presidencial.

El senador Daniel Núñez (PC) planteó que "el deber número uno, número dos y número tres que tiene el Presidente Gabriel Boric es gobernar y resolver los problemas de Chile. Si en ese fragor opina de política, por supuesto que tiene derecho a hacerlo, pero su prioridad es gobernar, y los candidatos presidenciales serán los que protagonicen la disputa presidencial".

Por su parte, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, manifestó que "es natural que una figura tan importante como el Presidente tenga una opinión política, y eso de ninguna forma opaca a nuestra candidata, son roles distintos".

"También a veces se reclama la falta de presencia de los liderazgos, yo yo creo que acá hay un proyecto político claro, tenemos una base de apoyo de futuro, también un proyecto común, cosa que no se ve en la derecha", agregó.

Indulto a Hernández Norambuena genera debate

Otro tema que genera debate en el oficialismo durante estas horas es el rechazo de Jara a un posible indulto a Mauricio Hernández Norambuena, situación que -aclaran desde el Partido Comunista- nunca ha sido puesta en tabla.

El timonel Lautaro Carmona precisó que "la dirección del Partido, en ninguna condición", ha planteado una exigencia de esa naturaleza.

"Por eso me llamó profundamente la atención (que el tema fuera discutido en el debate de Canal 13), de asociar algo que no es la opinión que haya entregado formalmente ni institucionalmente el Partido. En absoluto hay ningún ruido interno, ese es un tema que se está tratando de instalar, a ver si logramos distraer la atención del tema de fondo", señaló el dirigente.

"La posición del partido no es una posición que tenga a partir de hoy día, Hernández Norambuena tiene mucho rato procesado y si hubiéramos tenido una posición la habríamos dado hace mucho rato, y eso no es lo que ha ocurrido", puntualizó.