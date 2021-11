El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, afirmó en El Primer Café que el triunfo de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) sobre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) en la primera vuelta presidencial implica que Chile "optó por orden, paz y progreso, y derrotó al eje 'refundación' y dentro de un marco del 'todo vale', que se da ahora". Por lo tanto, y recomendando a sus adherentes "no tener ánimos triunfalistas", estimó que "si Kast no comete errores, no debiese perder" en el balotaje. De hecho, apuntó que "Boric tiene más difícil el camino de aquí en adelante", en especial porque, si bien "no es comunista, es algo así como un marxista protestante", que tendrá dificultad para ampliar su base. "Hoy Boric sin el PC no gana, pero con el PC pareciera que tampoco, y ésa es una mochila que le queda como desafío" para las próximas tres semanas, reflexionó el doctor en filosofía.

