El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, cuestionó en El Primer Café los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien catalogó a los votantes del ex candidato presidencial Franco Parisi (PDG) como "individualistas" y que sólo les importa el dinero. Posteriormente el ex precandidato presidencial se retractó, sin embargo, Arqueros aseguró que estos dichos "no parecen ser un error" y apuntó a que "afectan al liderazgo, a la puesta en escena, a la independencia, al carácter que debe tener un candidato más allá de las diferencias que tengamos con Parisi". Además, cuestionó la causa de esta situación, ya que -reflexionó-, queda abierto "qué es lo que le está pasando hoy día al Partido Comunista, qué le está pasando hoy día, que está torpedeando constantemente -porque yo no creo que esto sea un error- y marcando diferencias y tironeos y tensión" con Gabriel Boric.

