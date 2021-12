"Qué duda cabe", dijo en la última jornada la senadora socialista Isabel Allende, al asegurar que la ex Presidenta Michelle Bachelet está con la candidatura de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). En esta línea, la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano -creada por la ex Mandataria-, Paulina Vodanovic, indicó en El Primer Café que "es evidente" que Bachelet, "como persona y chilena, no va a estar del lado de (José Antonio) Kast", y que la declaración de Allende "es de todo sentido común". Además, recalcó que desde la fundación han "apoyado a Gabriel Boric" públicamente, porque tiene una "proyección de los derechos humanos, de lo que significa un gobierno progresista versus un gobierno que es volver al siglo pasado".

LEER ARTICULO COMPLETO