Intervencionismo: Diputados van a Contraloría y Kast torea a Elizalde

Parlamentarios del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie sobre un eventual intervencionismo electoral y falta de prescindencia de los ministros de Estado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

La acción se basa en las declaraciones de algunos secretarios de Estado sobre la propuesta previsional del candidato republicano, José Antonio Kast, denominada "Chao préstamo al Estado".

Esta mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la acusación de intervencionismo en entrevista con El Diario de Cooperativa, calificándola como "absurda", y defendió la actuación del Ejecutivo, argumentando que se enmarca en la libertad de expresión.

"Cuando el Gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, a veces basada en fake news, lo que corresponde que las autoridades precisemos los hechos y, por tanto, contestemos esas críticas", argumentó el jefe de gabinete.

En una actividad de campaña en Paine, Kast respondió a Elizalde, y afirmó que la certeza de que el Ejecutivo no intervendrá en las campañas electorales solo la puede dar el ente contralor.

"Hay un dicho popular que dice: el que nada teme nada hace (sic). Por lo tanto, el ministro del Interior debe ser el primero en agradecer a los diputados socialcristianos que concurran a la Contraloría, porque, si no ha cometido ninguna falta, bueno, se va a ratificar que él está haciendo bien su trabajo. Si no, esto va a ser una advertencia", señaló el candidato.

En la actividad también participó el diputado Miguel Mellado, quien recientemente renunció a Renovación Nacional (RN) para sumarse a la campaña de Kast.

Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric hizo una inesperada aparición en la tradicional vocería de los lunes en La Moneda, donde destacó la implementación de la reforma previsional en medio de las críticas de su Gobierno a la controvertida propuesta del candidato republicano.

Esa es la buena política: independientemente de las diferencias que tengamos quienes estemos en ella, trabajamos para mejorar la vida de quienes están en su casa", destacó el Mandatario, que no mencionó explícitamente a Kast.