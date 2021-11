El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial comunista, Daniel Jadue, caracterizó críticamente al votante de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, quien sorprendió en la elección del domingo al quedar en tercer lugar sin siquiera haber pisado suelo chileno, y con auspiciosos resultados en el norte del país, sobre todo en Antofagasta, donde arrasó como primera preferencia. El otrora abanderado del PC -derrotado en primarias por Gabriel Boric-, tachó a quienes se decantaron por Parisi como personas "tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase". Atendiendo a los números del candidato en el norte, Jadue opinó que el resultado no obedece a "el tema migratorio ni de seguridad, porque no son comunas en que hay un problema desbordado de seguridad, sino que (el fenómeno se explica) por un individualismo exacerbado: es gente que mira sólo por su bolsillo y se moviliza nada más que por esos intereses", fustigó, apuntando a que, posiblemente, se trata de trabajadores mineros. Además, el alcalde planteó que Apruebo Dignidad debiera "ir a buscar algunos votos de Sebastián Sichel, mucha gente, entre comillas, de derecha liberal, que no estaría dispuesta a votar por un candidato" como José Antonio Kast. Todas estas declaraciones las emitió el jefe comunal en su programa "Sin Maquillaje", que transmite vía redes sociales, y pese a que el abanderado de Apruebo Dignidad está desde el domingo mismo haciendo gestos para acercarse a los ahora denostados votantes de Parisi.

