Jara encaró a Kast por repetitivo, Matthei por la corrupción

José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei volvieron a verse las caras este lunes, en un foro organizado por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) en el que no faltaron cruces duros y momentos de tensión.

La "Cumbre de las Regiones" se realizó en el Teatro Regional del Biobío, en Concepción, y permitió la entrada de público, de modo que hubo constantes interrupciones -a gritos- desde la audiencia hacia los abanderados.

También los candidatos se cruzaron ataques. En este aspecto, destacó el momento en que Jara le enrostró a Kast el carácter reiterativo de su discurso, que revolotea en torno a "tres o cuatro ideas", sin importar cuál sea el escenario y el tema central convocado en cada debate: el de hoy era la descentralización.

"Cuando escucho al candidato Kast, se habla en el Foro del Salmón de los camiones, en la Cámara de Comercio, en la SOFOFA de lo mismo que se habla acá. Y me pregunto ¿cuáles son las propuestas entonces?, porque si vamos a seguir haciendo foros para que se repitan tres o cuatro ideas donde 'todos son apitutados', 'todos son corruptos menos yo', 'todos tienen problemas menos yo', 'yo no he hecho esto, esto ni esto otro'... yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país", se quejó la exministra del Trabajo.

El líder del Partido Republicano respondió: "La candidata Jeannette Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros; cuando hay cuatro años de estancamiento, cuando hay cuatro años de mayor desempleo, cuando siguen muriendo las personas en lista de espera, cuando hemos visto el fraude permanente a través de fundaciones y todo eso redunda en la peor calidad de vida de las personas, incluso de la señora que gritó arriba", señaló Kast, respondiendo, en su intervención a los gritos de una mujer desde la galería.

"Lo más probable es que usted no tenga mejor calidad de vida hoy día, porque se siente más insegura, no tiene mejor atención en salud", prosiguió, dirigiéndose a la asistente que lo atacaba.

Un recuerdo manicure

Gran parte de la conversación en el evento se centró en los problemas de corrupción derivados del caso convenios, que golpeó a la mayoría de los gobiernos regionales a nivel país.

En ese contexto, Evelyn Matthei le enrostró a José Antonio Kast que, hasta el momento, solo hay un diputado en prisión preventiva por este escándalo, y fue apoyado por su partido: Mauricio Ojeda, imputado en la arista manicure.

"Nadie puede escupir al cielo: hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos, hemos tenido corrupción también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea; hemos tenido corrupción entre los jueces, hemos tenido corrupción también con fiscales. Y de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día por un caso de fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio", dijo la exalcaldesa, sacando aplausos.

"Acá hay de todos lados", resumió la abanderada de Chile Vamos.

No eliminarán a los delegados regionales

Respecto a los temas que la Agorechi quiso poner sobre la mesa, los tres candidatos coincidieron en que, si son presidentes, no eliminarán la figura de los delegados regionales, como comprometió, sin cumplir, Gabriel Boric.

Sobre la autonomía financiera, coincidieron en que realizarse con condiciones, una vez que mayores controles sean aprobados. Los organizadores no quedaron satisfechos.

