Jara y escenarios de balotaje: "Evelyn debería preocuparse harto de su campaña"

La candidata presidencial del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, estimó que su rival de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, "debería preocuparse harto de su campaña", ante sondeos que proyectan que no llegará al balotaje.

La exministra lo comentó este viernes, después de que la exalcaldesa apuntara que "todas las encuestas demuestran que yo soy la más difícil de derrotar en segunda vuelta".

Si bien la militante UDI tiene buen desempeño en un escenario de balotaje con Jara, los últimos sondeos indican que, en la primera vuelta, podría quedar en cuarto lugar, ya que se ha estrechado bastante la distancia con el candidato libertario, Johannes Kaiser.

"Creo que Evelyn se debiera preocupar harto de su campaña", señaló Jara durante una actividad en Antofagasta, observando que "lamentablemente, las encuestas no la han estado favoreciendo" en los últimos días.

En cuanto a sus propias posibilidades en un balotaje, la abanderada sostuvo: "A quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta, lo haré con humildad, pero también con convicción, porque tengo experiencia, tenemos equipo y un buen proyecto para Chile, que se centra en que las personas puedan vivir mejor".

"Me esfuerzo todos los días por trabajar y contribuir desde mi experiencia a un país que es diverso, y más que andarnos separando, a mí me interesa ojalá unirnos en lo importante, que es mejorar la calidad de vida de las personas", remató la militante comunista.

En la previa del silencio de las encuestas, que comienza la próxima semana, Canal 13 emitirá un nuevo debate presidencial este domingo, que podría marcar el pulso en la recta final de la elección.