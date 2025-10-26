Jeannette Jara intensifica su campaña con enfoque en seguridad y despliegue nacional

En medio de la carrera presidencial, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se encuentra este fin de semana desplegada por la Región de Antofagasta, llevando sus propuestas programáticas a la ciudadanía.

En una entrevista publicada este sábado en el diario regional La Estrella, Jara se centró en la problemática de la seguridad, detallando medidas para un eventual gobierno suyo.

Entre sus principales propuestas, la militante comunista afirmó que duplicaría la formación de carabineros y construiría cinco nuevas cárceles.

Despliegue de su comando

En paralelo, desde su comando se han desplegado por otras partes del país, mostrando una estrategia de cobertura territorial amplia. Un ejemplo de este despliegue fue la capitalina comuna de Maipú, donde el alcalde Tomás Vodanovic lideró una jornada de puerta a puerta.

"Hemos tenido una excelente recepción de los vecinos, vemos mucha gente que está dispuesta a defender todos los avances que han existido en este gobierno, a seguir avanzando en materia de igualdad, de derechos, de corregir injusticias", puntualizó el jefe comunal.

En esta línea, enfatizó la visión de la candidatura, declarando que están "muy convencidos de entender que la candidatura de Jeannette es la que nos permite volver a sentar en nuestro país un clima de diálogo, de fraternidad, de colaboración, de poder encontrarnos como chilenos para poder pensar un futuro en común".

"Fue una gran mañana, tuvimos una gran convocatoria de voluntarios y una excelente recepción también de los vecinos, así que bien esperanzado de lo que puedan ser estas últimas tres semanas para lograr el triunfo en la primera vuelta", cerró Vodanovic.